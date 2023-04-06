Türkiye’den son iki yılda 708 bin 84 kişi yurt dışına göç etti

TÜİK'in göç istatistiklerine göre, 2020 ve 2021'de Türkiye'den 708 bin 84 kişi yurtdışına göç etti. Yurt dışından ise 2 yılda 1 milyon 80 bin 209 kişi Türkiye'ye göç etti. En çok 20-30 yaş arasının göç ettiği görüldü.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu, geçtiğimiz yıl açıklamadığı Uluslararası Göç İstatistiklerini bugün açıkladı.

Buna göre, yurt dışından Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 49,7 azalarak 340 bin 845 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 53,6’sını erkekler, yüzde 46,4’ünü ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 98 bin 349’unu Türk vatandaşları, 242 bin 496’sını ise yabancı uyruklular oluşturdu.

2021'de ise Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 116,9 artarak 739 bin 364 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 51,9’unu erkekler, yüzde 48,1’ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 124 bin 269’unu Türk vatandaşları, 615 bin 95’ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

2020'DE TÜRKİYE'DEN YURTDIŞINA 420 BİN 463 KİŞİ GÖÇ ETTİ

Türkiye’den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27,3 artarak 420 bin 463 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,9’unu erkekler, yüzde 44,1’ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye’den yurt dışına giden nüfusun 77 bin 810’unu Türk vatandaşları, 342 bin 653’ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu.

2021'de ise Türkiye’den yurt dışına göç eden kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 31,6 azalarak 287 bin 651 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,7’sini erkekler, yüzde 44,3’ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye’den yurt dışına giden nüfusun 103 bin 613’ünü Türk vatandaşları, 184 bin 38’ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

EN FAZLA 20-29 YAŞ GRUBU GÖÇ ETTİ

Türkiye’ye 2020 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 12,5 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 11,3 ile 20-24 ve yüzde 11 ile 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15,2 ile yine 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 13,2 ile 30-34 ve yüzde 12,7 ile 20-24 yaş grubu izledi.

Türkiye’ye 2021 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 12,3 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,1 ile 25-29 ve yüzde 10,7 ile 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 14,4 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,3 ile 30-34 ve yüzde 11,6 ile 20-24 yaş grubu izledi.

EN ÇOK GÖÇ VEREN İL İSTANBUL

Türkiye’ye 2020 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 34,1 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul’u yüzde 8,3 ile Ankara ve Antalya, yüzde 3,2 ile Bursa ve yüzde 2,8 ile İzmir takip etti.

Türkiye’den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 47,6 ile İstanbul’un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul’u yüzde 9,5 ile Ankara, yüzde 6,6 ile Antalya, yüzde 2,8 ile İzmir ve yüzde 2,7 ile Gümüşhane izledi.

Türkiye’ye 2021 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 47,8 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul’u yüzde 8,2 ile Antalya, yüzde 6,7 ile Ankara, yüzde 2,7 ile Bursa ve yüzde 2,4 ile Mersin takip etti.

Türkiye’den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 35,2 ile İstanbul’un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul’u yüzde 11,9 ile Ankara, yüzde 6,2 ile Antalya, yüzde 3,7 ile İzmir ve yüzde 2,7 ile Bursa izledi.

EN ÇOK IRAKLILAR GELDİ

Türkiye’ye 2020 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 11,9 ile Irak vatandaşları aldı. Irak’ı yüzde 9,4 ile Afganistan, yüzde 7,4 ile Türkmenistan, yüzde 6,3 ile Rusya Federasyonu ve yüzde 6 ile Suriye vatandaşları izledi.

Türkiye’den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 16,8 ile yine Irak vatandaşları aldı. Irak’ı yüzde 11,6 ile Türkmenistan, yüzde 8,9 ile İran, yüzde 6,5 ile Azerbaycan ve yüzde 5,4 ile Suriye vatandaşları takip etti.

Türkiye’ye 2021 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 12,1 ile Irak vatandaşları aldı. Irak’ı yüzde 10,9 ile İran, yüzde 6,5 ile Özbekistan, yüzde 6 ile Suriye ve yüzde 5,5 ile Afganistan vatandaşları izledi.

2021'de Türkiye’den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 21,8 ile yine Irak vatandaşları aldı. Irak’ı yüzde 6,7 ile Afganistan, yüzde 5,6 ile İran, yüzde 5,2 ile Suriye ve yüzde 4,9 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.