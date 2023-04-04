Türkiye’nin en zengin ismi değişti

ABD merkezli Forbes dergisi, 2023 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Türkiye’de yıllardır ilk sırada yer alan Murat Ülker ikinci sıraya geriledi.

Sozcu.com.tr

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Dünyada zirvede 211 milyar dolarlık servetiyle 72 lüks moda ve kozmetik markasının sahibi LVMH imparatorluğunun patronu Bernard Arnault yer aldı.

Türkiye’de ise yıllardır ilk sırada yer alan Murat Ülker birinciliği kaptırdı.

Son yıllarda Borsa İstanbul'da en çok konuşulan şirketlerden biri olan SASA Polyester'in hisselerinde yaşanan değer artış, İbrahim Erdemoğlu'nu Türkiye'nin en zengin kişisi yaptı. Dünyada 2 bin 640 milyarder arasında 497'nci sırada yer alan Erdemoğlu'nun servetinin 5.3 milyar dolar olduğu belirtildi.

Erdemoğlu Holding’in bünyesinde SASA dışında Merinos Halı, Dinarsu ve Padişah Halı bulunuyor.

Yıldız Holding'in patronu Murat Ülker, 5 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sırada da SASA'nın hissedarlarından Ali Erdemoğlu 4.7 milyar dolarlık servetiyle listede yer buldu.

Forbes dergisine göre en zengin 10 Türk ve servetleri şöyle:

Listenin ilk 10'unda Koç ailesinden üç isim yer aldı.

Forbes Milyarderler Listesi’nde bu yıl Türkiye’den toplam 26 isim yer aldı.

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