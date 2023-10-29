Türkiye’nin petrol ithalatı ağustosta arttı

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 4 milyon 351 bin 165 ton olurken en fazla ithalat Rusya, Irak ve Kazakistan'dan yapıldı.

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Türkiye’nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 4 milyon 351 bin 165 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin “Petrol Piyasası Sektör Raporu”na göre, Türkiye’nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 3 azalarak 2 milyon 852 bin 705 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 1 artışla 1 milyon 39 bin 611 ton seviyesinde gerçekleşti.

İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, toplam ithalat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 4 milyon 351 bin 165 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 947 bin 217 tonla Rusya’dan yapılırken, bu ülkeyi 988 bin 134 tonla Irak ve 539 bin 166 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artarak 370 bin 366 ton, motorin satışları yüzde 4 azalarak 2 milyon 229 bin 333 ton oldu.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 1,5 azalışla 2 milyon 761 bin 647 ton olarak kayıtlara geçti.

İHRACAT YÜZDE 4,6 AZALDI

Türkiye’nin havacılık yakıtları ihracatı ağustosta yüzde 18 artarak 548 bin 733 tona yükselirken, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 27,1 azalarak 77 bin 670 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 89 azalarak 26 bin 914 tona, motorin türleri ihracatı ise yüzde 15,1 azalarak 181 bin 54 tona geriledi.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 4,6 azalarak 1 milyon 173 bin 515 ton oldu.

Motorin türleri üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 1 milyon 452 bin 846 ton, benzin türleri üretimi yüzde 8,8 azalarak 449 bin 369 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 29,2 artarak 647 bin 630 ton oldu. Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 14,8 azalarak 84 bin 237 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 3,7 artarak 3 milyon 492 bin 352 ton oldu. (AA)

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