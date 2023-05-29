Türkiye’nin Rus petrolü ithalatı yedi ayın zirvesinde

Refinitiv Eikon verilerine ve Reuters hesaplamalarına göre, Mayıs ayında Türkiye'nin Rus Ural ham petrol ithalatı yedi ayın zirvesine çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’nin Rus Ural ham petrol ithalatı, düşük fiyatların desteğiyle Mayıs ayında yedi ayın zirvesine çıktı.

Türkiye’nin Rus Ural petrol ithalatı miktarı, Refinitiv Eikon verilerine ve işlemcilere dayandırıldı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrolüne yaptırım uygulamasından sonra, Türkiye denizden Rus Ural petrolü alan Avrupa’daki tek büyük ithalatçı hâline gelmişti.

Refinitiv Eikon verilerine ve Reuters hesaplamalarına göre, Mayıs ayında Türkiye’nin limanlarına sevk edilmek üzere günde yaklaşık 230,000 varil Rus petrolü ithal edildi. Ural petrolü ithalatı Ekim 2022’den bu yana en yüksek seviyeye, Nisan ayına göre ise yaklaşık iki katına çıkmış oldu. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir İş dünyasından seçim mesajları: Seçimlerin ardından gündem ekonomi

İlginizi Çekebilir Müteahhitler seçim sonrası yabancıya konut satışında artış bekliyor

İlginizi Çekebilir TÜİK'in seçim indikatörü yine çalıştı

İlginizi Çekebilir Seçimin ardından kurda son durum