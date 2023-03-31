Türkiye’nin tarımsal ürün üretimindeki yeterlilik dereceleri açıklandı

TÜİK verilerine göre, 2021-2022 piyasa döneminde buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 102,3 iken 2022'de yüzde 87,3'e geriledi. Önceki sene durum buğdayında yüzde 259 olan bu oran 2022'de yüzde 151,8'e düştü. Mısırdaki yeterlilik oranı da yüzde 84,9'dan yüzde 76,6'ya indi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022’ye ilişkin Bitkisel Ürün Denge Tablolarını açıkladı.

Buna göre, tahıl ürünleri toplamı için 2021-2022 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi (yeterlilik derecesi) yüzde 80,3’e düştü.

Bu oran, 2020-2021 piyasa döneminde yüzde 97,4 idi.

Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi ise yüzde 102,3’ten yüzde 87,3’e geriledi.

Önceki sene durum buğdayında yüzde 259 olan bu oran 2022’de yüzde 151,8’e düştü.

Yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi 2020-2021 piyasa döneminde yüzde 97,1 iken 2022’de yüzde 66,8’e; mısırın yeterlilik derecesi yüzde 84,9’dan yüzde 76,6’ya düşerken; soyanın yeterlilik derecesi ise yüzde 5,4’ten yüzde 6’ya çıktı.

EN YÜKSEK YETERLİLİK DERECESİ FINDIKTA

Meyveler ve içecek bitkilerinde 2021-2022 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 560,9 ile fındıkta gerçekleşti.

Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamının kendine yeterli olduğu görüldü.

Toplam çay arzının büyük bir kısmı kendi üretimimizden karşılanmakta olup, çayın yeterlilik derecesi yüzde 97,9 oldu.

SEBZE ÜRETİMİNİN TALEBİ KARŞILAMA ORANI YÜZDE 113,5

Sebze ürünleri toplamı için 2021-2022 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 113,5 oldu.

Sebzelerde en yüksek yeterlilik derecesi havuçta yüzde 124,2 olurken, domateste yüzde 123,7, taze bezelyede ise yüzde 121,5 olarak gerçekleşti.

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