Türkiye’ye gelen yabancı turist sayındaki artış hız kesti

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, mart ayında ülkeye gelen yabancı turistlerin sayısındaki artış hız kesti. Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı martta yüzde 12.3 artışla 2.34 milyon oldu.

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Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki artış Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından mart ayında bir miktar hız keserek yüzde 12.32 artışla 2.34 milyon oldu.

Buna göre yılın ilk çeyreğinde yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 26.71 artışla 6.2 milyona ulaşırken, Türkiye ekonomisi için kilit konumdaki turizm gelirleri de yüzde 32.3 artışla 8.69 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sağladığı döviz girdisi ile Türkiye ekonomisi için kilit sektörlerden biri konumundaki turizm sektöründe 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından rezervasyonlar sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre sert düşüş kaydetmiş, sonrasında ise toparlanma eğilimine girmişti.

YABANCI TURİST SAYISINDAKİ ARTIŞ HIZ KESTİ

Turizm Bakanlığı’nın bugün açıkladığı verilere göre, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı martta yüzde 12.3 artışla 2.34 milyon oldu. Yabancı ziyaretçi sayısındaki artışın hız kestiği görülürken; artış oranı şubatta yüzde 21.3, ocakta ise yüzde 56.5 olarak gerçekleşmişti.

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde resmi açıklamalara göre 50,000’den fazla kişi hayatını kaybederken, yüzbinlerce kişi ise evsiz kaldı.

Yabancı ziyaretçilerin milliyetlerine göre dağılımına bakıldığında mart ayında Rusya Federasyonu 265,168 kişi ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla İran, Almanya, Bulgaristan ve Gürcistan izledi.

Ocak-Mart döneminde ise ilk sırayı 772,681 kişi ile yine Rusya Federasyonu alırken, bunu Bulgaristan, Almanya, İran ve Gürcistan takip etti.

TURİZM GELİRLERİNİN ARTTIĞI AÇIKLANMIŞTI

TÜİK tarafından bugün açıklanan turizm istatistiklerine göre, Türkiye’nin turizm gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıl aynı döneme göre %32.3 artışla 8.69 milyar dolar oldu.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7.5 milyar dolarını kişisel harcamalar, 1.2 milyar dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Türkiye’nin bu yıl için turizm geliri hedefi 56 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Hükümet, turizm ve ihracat gelirleri başta olmak üzere cari fazla yaratarak yüksek enflasyon ve faizlerle mücadeleyi hedefliyor. (REUTERS)

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