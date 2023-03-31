Türkler’e ev almak hayal oldu

Ucuzlayan TL ile birlikte yabancılara konut satışı 2018 yılından 2022’ye kadar yüzde 172 artarken, geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar ise kira ödeyemez duruma geldi.

Deniz AYHAN

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Konut edinimi karşılığında vatandaşlık verilmesi, arazi satışı, şirket kurulumu gibi olanakların da kolaylaştırılması son yıllarda yabancıya konut satışını patlattı. Yabancılara konut satışının 2018 yılından 2022 yılına kadar yüzde 172 arttığı görüldü. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun yabancılara konut satışına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verdiği soru önergesine gelen yanıt, yabancıya konut satışındaki patlamayı gözler önüne serdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtında 1 Ocak 2018- 15 Şubat 2023 tarihleri arasında yabancı gerçek kişilere 190 milyar 124 milyon 624 bin 488 TL'lik satış yapıldığı bildirildi. Aynı tarihlerde en fazla konut, işyeri gibi taşınmaz ediniminde ilk on sırada İran, Rusya Federasyonu, Irak, Almanya, Afganistan, Kuveyt, Suudi Arabistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Ukrayna ülkeleri yer aldı.

190 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Derinleşen yoksullukla mücadele eden vatandaş evine gram bir şey alamazken, yabancılar peynir ekmek gibi gayrimenkul almış. Bunun en güzel kanıtı ise Çevre Bakanı Sayın Kurum'un cevabında ortaya çıkmıştır. 2018 yılından 2022 yılına kadar yabancıların aldığı taşınmaz sayısı %172 artmıştır, Türkiye yabancılaşmıştır. Yabancılar için ucuzlar diyarı haline gelen ülkemizde ev almak Türklere hayal, yabancılara fırsat oldu” dedi.

‘Vatandaş kirayı ödeyemiyor'

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, yabancıya konut satışının aynı zamanda AKP iktidarında parsel parsel dağıtılan vatandaşlık olduğunu ifade etti. Barınma konusunda vatandaşın yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Purçu, “Türkler kiraları bile ödeyemezken, internet sitelerinde ‘ev arkadaşı arıyorum' ilanları gezerken, aileler birleşerek oturdukları evin kirasını zorla öderken Türkiye topraklarında yabancıların katlanarak artması son derece vahim bir durumdur” dedi.