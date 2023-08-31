TÜROB: Otel yatırımlarında güçlü geri dönüş var

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, yılın ilk altı ayında 131 yeni otel projesinin 17 milyar TL'lik yatırım teşvikine bağlandığını açıkladı.

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Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, otel yatırımlarında güçlü dönüş yaşandığını ve yılın ilk altı ayında 131 yeni otel projesinin 17 milyar TL’lik yatırım teşvikine bağlandığını söyledi.

Yatırımlar tamamlandığında yaklaşık 7,000 yeni istihdam sağlanmasının öngörüldüğünü belirten Eresin, ayrıca ilk altı ayda 82 otel için 6.1 milyar TL'lik yenileme başvurusu yapıldığını ifade etti.

Ocak-haziran döneminde yeni yatırımlarda İstanbul’un 28, Antalya’nın ise 18 proje ile ilk iki sırada yer aldığını belirten Eresin, şöyle konuştu:

“Sektörde yapılan yatırımları olumlu değerlendirmekle birlikte, Antalya ve İstanbul gibi turizm merkezlerinin hâlâ en fazla yatırım talebi alan yerler olması çok tercih ettiğimiz bir durum değil.

Turizmin sürdürülebilirliği açısından yatırımların tüm Anadolu'ya yayılması gerektiği görüşümüzü sürdürüyoruz ve gerekirse Anadolu'da yapılan yatırımlar için daha da fazla cazibe oluşturan ekstra teşvikler verilmesi gerektiği inancındayız” (REUTERS)

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