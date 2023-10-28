TÜSİAD: Atatürk’ün devrimci vizyonuna sahip çıkmak toplumsal sorumluluğumuz

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından Cumhuriyetin 100’üncü yılı nedeniyle yapılan açıklamada, “Atatürk'ün ortaya koyduğu devrimci vizyona ve ruha sahip çıkmak, yurttaşlar olarak toplumsal sorumluluğumuz ve Cumhuriyet’in fedakar kurucularına manevi borcumuzdur” denildi.

Sozcu.com.tr

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle bir açıklama gerçekleştirdi.

TÜSİAD’ın açıklamasında, “Atatürk’ün ortaya koyduğu devrimci vizyona ve ruha sahip çıkmak, yurttaşlar olarak toplumsal sorumluluğumuz ve Cumhuriyet'in fedakar kurucularına manevi borcumuzdur” denildi.

‘COŞKUYLA KUTLUYORUZ’

TÜSİAD tarafından Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle yapılan açıklama şöyle oldu:

“Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, ulusumuzun eşsiz fedakarlıkları ile kurulan Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını heyecanla, coşkuyla ve gururla kutluyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet ile ortaya koyduğu vizyon kısa sürede laiklik, kadın hakları, bütün yurttaşların toplumsal, siyasal ve hukuksal eşitliği gibi devasa adımlara dönüşmüştür.

Hukuk, eğitim, kamu sağlığı, bilim ve teknoloji, kültür ve sanat alanlarında yeniden doğuş ölçeğinde yaşanan canlanma dünya ölçeğinde hayranlık uyandırmıştır. Atatürk’ün ortaya koyduğu devrimci vizyona ve ruha sahip çıkmak, yurttaşlar olarak toplumsal sorumluluğumuz ve Cumhuriyet'in fedakar kurucularına manevi borcumuzdur.

Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi geleceğe güçlendirerek taşımak, toplumsal refahımızı adil bir paylaşımla büyütmek ve sürdürülebilir kalkınmak ikinci yüzyılda başarmak durumunda olduğumuz hedeflerdir. Cumhuriyetimiz, bize kazandırdığı değerleri ile ikinci yüzyılımızda da ışığımız ve pusulamız olacaktır. Cumhuriyetimizin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü derin bir saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşı kutlu olsun!”