Tütüncü direniyor, ürün kantardan dönüyor

Ege'de tütün üreticilerinin düşük fiyat veren alıcı firmalara karşı başlattığı direniş, firmaların fiyatı yükseltmesini sağladı. Ancak hala maliyetin altında fiyat verilmesi nedeniyle üretici ürününü kantardan çekmeye devam ediyor.

Selami AYDIN

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Ege'de tütün üreticilerinin düşük fiyat veren alıcı firmalara karşı direnci sürüyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde fiyatı düşük bulan üretici, ürünü kantardan geri çekti. Uşak'ın Eşme ilçesinde tütünler kantara bile götürülmedi. Çiftçinin bu direnişi alıcı firmaların fiyatı 55 TL’den 70 TL’ye çıkarmasını sağladı ancak

Denizli'de yarınki alım öncesi çiftçiler 100 liranın altında fiyata ürün satmayacaklarını açıklarken, alıcı firmalar ise daha önce 55 lira olan tekliflerini 70 liraya çıkardı. Tütünün üreticiye kilo maliyeti ise 80 lira.

DÜZENLEDİKLERİ MİTİNGDE ‘EN AZ 100 TL’ DEMİŞLERDİ

Ege'de tütün üreticileri ile sektörün alıcı firmaları arasındaki anlaşmazlık sürüyor.

Bir süre önce Denizli'nin Kale ilçesinde toplanan binlerce tütün üreticisi düzenledikleri mitingde 55 lira fiyat verilen ürünlerini 100 liranın altında satmama kararı almıştı.

20 gün önce gerçekleşen mitingin ardından Egeli üreticiler tütünlerini satmak yerine depolarında tutmayı tercih etti.

Alım yapılan bazı merkezlerde firmaların alım fiyatını 70 lira olarak belirledikleri ortaya çıktı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde üreticiler traktörlerle kantara taşıdıkları ürünlerinin 70 lira fiyatı gördükten sonra yeniden depolara kaldırdı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde ise fiyatı beğenmeyen üreticiler tütünlerini kantara bilme götürmedi. Denizli'nin Beyağaç, Tavas ve Kale ilçelerinde alımların yarından itibaren başlayacağı öğrenildi.

‘İŞÇİLİK HARİÇ MALİYET 80 LİRA'

Tütün üreticileri ürünlerinin kilo maliyetinin emekleri hariç 80 lirayı bulduğunu kaydetti.

Tarımsal girdilere, yakıt ve enerji fiyatlarına gelen zamlarla birlikte maliyetlerin çok arttığını belirten çiftçiler, “Alıcı firmalar aylar öncesinin şartlarına göre yaptıkları sözleşmeleri dayatmaya çalışıyor. Ürünlerimizi 100 liranın altında satmayacağız” dediler.

‘ÜRÜNÜ MALİYETİNİN ALTINDA VERMEYECEĞİZ’

Kaleli üretici Muttalip İbileme; “Aylardır söylüyoruz. Ürünü maliyetinin altında vermeyeceğiz. Bugün bu sözümüzü yerine getiriyoruz. 80 liraya mal ettiğimiz ürünlerinin 100 liranın altında fiyata satmayacağız. Bugün Karacasu'da kantara giren arkadaşlarımıza 70 lira fiyat verildi, satmadılar. İlerleyen günlerde de üreticiler kantara gidecek fakat fiyat beklediğimiz gibi olmazsa tütünlerimizi satmayacağız” diye konuştu.

Sosyal medyada alıcı firmalara tepki gösteren üreticilerden Özgür Keleş, şöyle dedi:

“İki aydır burada yaşananları görmezden gelmek ne demektir? Üreticinin var olma savaşında destek beklerken bu isyana kayıtsız kalmak ne demektir? Bizler mahsullerimizi vermeyeceğiz demiyoruz.

O kutudaki mahsuller sizlerin fakat bizler hakkımız olanı istiyoruz. Bunu anlayabilmek çok mu zor? Bizler siz olmadan, sizler ise biz olmadan hiçiz. Gereken cevabı aldığınızı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda sürecin daha zor bir hâl almaması bakımından gerekeni yapacağınızdan şüphemiz yoktur.”

Üretici Faruk Kavuklu ise, “Karacasu ve Eşme gereğini yaptı, tütünlerini teslim etmediler. Kale, Tavas ve Beyağaç sıra bizde… Hep beraber birlik olma zamanı. 70 liradan tütün teslim etmiyoruz” paylaşımı yaptı.

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