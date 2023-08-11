Twitter’da en çok takip edilen 10 ekonomist

Türkiye'de üst üste yaşanan krizler nedeniyle vatandaşların ekonomik gelişmelere dair ilgisi artarken, sosyal medyada da ekonomistlerin paylaştığı bilgi ve yorumlar yakından takip ediliyor. İşte Twitter'da öne çıkan ekonomistler...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye tarihinde ekonomik kriz ve dalgalanmalar hiç eksik olmadı ancak son 5 yılda ekonomi adeta Türkiye’nin birinci gündemi haline geldi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi sonrasında peş peşe yaşanan kur krizleri ile birlikte faiz ve enflasyon şokları, Türkiye’yi sarstı.

Ekonomide yaşanan gelişmelerle birlikte, vatandaşların ekonomistlere ve ekonomi haberlerine dönük ilgisi de arttı.

Özellikle sosyal medyada ekonomistlerin paylaşımlarına dönük yoğun bir ilgi ortaya çıktı.

İşte Twitter’da, yeni adıyla X’te en çok takip edilen ve paylaşımları en çok etkileşim alan ekonomistler:



1- PROF. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı

İthalata Kota koymak yerine insanların neden Altın aldığını sorgulamalı. İnsanlar faizin baskılandığı yerde kendilerini ENFLASYONDAN korunmak için değişik enstrümanlara yöneliyorlar Enflasyon kötülüklerin anasıdır. Onu yok etmeden, sonuçlarıyla mücadele etmek YANLIŞTIR. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) August 9, 2023

2- DR. MAHFİ EĞİLMEZ

Eski Hazine Müsteşarı, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi.

MB şimdi de dolar kuru 27’yi geçmesin diye ölümüne bir uğraş içinde. Fed bile kendi bastığı dolarla bu kadar uğraşmıyordur. Faizi düşük tutmak ve kuru bastırmak için harcadığımız mesaiyi doğru alanlara harcasak şimdiye kadar enflasyon sorununu çoktan çözmüştük. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) August 7, 2023

3- MURAT MURATOĞLU

Sözcü Gazetesi ekonomi yazarı



4- UĞUR GÜRSES

Ekonomi yazarı



5- SELÇUK GEÇER

Ekonomi yorumcusu



6- ATİLLA YEŞİLADA

Ekonomist



7- PROF. DR. VEYSEL ULUSOY

Ekonomist, ENAG kurucusu

8- PROF. DR. ŞENOL BABUŞCU

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı





9- DR. MURAT KUBİLAY

Ekonomist



10- PROF. DR. REFET GÜRKAYNAK

Ekonomist



İlginizi Çekebilir Dolar/TL'de yeni zirve

İlginizi Çekebilir Türkiye'deki banknot ateşi Latin Amerika'ya sıçradı