TZOB’dan kuraklık uyarısı: Tüketici fiyatlarını artırabilir

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, beklenen yağmur ve kar yağışlarının düşmemesi sonucu buğday ve arpa üretiminin olumsuz etkilendiğini söyledi. Bu durumun tüketici fiyatlarını etkileyeceğine işaret eden Bayraktar, neler yapılması gerektiğini sıraladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklık riskini değerlendirdi.

“Ege ve Marmara bölgesinde devam eden yağışlar özellikle kuru alanlarda üretim yapan üreticilerimizi sevindirdi ve bu bölgelerde kuraklık riski şimdilik azaldı” diyen Bayraktar, “Yağış almayan İç Anadolu Bölgesinde ise kuraklık riski devam ediyor” diye konuştu.

Ekim, kasım, aralık ayları ve ocak ayının başında beklenen yağmur ve kar yağışlarının düşmemesi sonucu ekim alanlarında özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde buğday ve arpa çıkışları olumsuz etkilendiğini söyleyen Bayraktar, “Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar gerçekleşmezse üretimi ve üreticilerimizi zor günler bekliyor” dedi.

‘KIŞ KURAKLIĞI YAŞANIYOR’

2022-2023 yılı tarımsal üretim ve pazarlama dönemi ekim ayı itibarıyla başladı.

Başta kışlık hububat olmak üzere, bazı baklagiller, kanola ve bazı sebzelerin ekimleri yapıldı.

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye’de son üç ayda yağışlar uzun yıl verilerine göre yüzde 38, geçen yıla göre de yüzde 29 azalma göstermesiyle kış kuraklığı yaşanıyor” diyen Bayraktar, “Beklenen kar yağışlarının yeterince gerçekleşmemesi durumunda, ilkbaharla birlikte ekimleri gerçekleştirilecek diğer ürünler içinde sıkıntılı bir döneme girilecek” diye konuştu.

FİYATLARI ARTIRIR, PAMUK VE ŞEKERPANCARINI ETKİLER

Yeterli sulama yapılamaması durumunda birçok üründe verim kaybı yaşanabileceği konusunda uyaran Bayraktar, şöyle devam etti:

“Su yetersizliği ürün tercihlerini de etkileyecek, üretici daha az su isteyen ürünlere yönelecektir.

Üretim düşüklüğü gıda arzının gerilemesine neden olacak ve neticede ise yaşanan bu olumsuz durum tüketici fiyatlarına olumsuz yansıyacaktır.

Önümüzdeki aylarda yağışların yetersiz olması ve sulamanın yeterli düzeyde yapılamamasıyla mısır, pamuk, şekerpancarı gibi çok su isteyen ürünlerde de sorun yaşanabilir.”

NE YAPILMALI?

Bayraktar, ne yapılması gerektiği ile ilgili ise şunları aktardı:

* Kuraklık riskini yönetebilmeli, en az zararla bu afetten çıkmanın yollarını bulmalıyız. Gerek tarım, gerek sanayi sektörleri ve gerekse evde tüketilen suyun tasarruflu olarak kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmalı.

* Basınçlı sulama imkanlarının artırılması sağlanmalı. Bölge bazında kuraklığa ve soğuğa toleranslı tohum çeşitleri daha fazla geliştirilmeli ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerinin kullanım alanları yaygınlaştırılmalı.

* Yeni gölet ve baraj yatırımları başlatılmalı ve devam edenler bir an önce tamamlanmalı. Yer altı sularımızın bilinçsizce ve aşırı bir şekilde tüketilmesi önlenmeli.

* Güneydoğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi, Doğu Anadolu Projesi gibi büyük sulama yatırımlarını içeren projeler bir an önce tamamlanmalı.

* Acilen eski ve atıl vaziyette olan sulama sistemleri yenilenmeli, kapalı sistemlere geçilmelidir. Yeraltı sularını tutmak için yeraltı barajları inşa edilmeli.

İlginizi Çekebilir Tarımdaki kuraklığın araştırılmasına AKP ve MHP'den ret

İlginizi Çekebilir Eskişehir için tehlike çanları çalıyor: '20 yıldır böyle kuraklık görmedim'

İlginizi Çekebilir İspanya'da hidroelektrik santrali kuraklık nedeniyle üretimi durdurdu