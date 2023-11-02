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Uber sürücülere para ödeyecek

Akıllı telefon uygulamalarıyla ulaşım hizmeti sunan Uber ve Lyft'in, sürücüleri maaş ve sosyal haklar konusunda aldattıkları gerekçesiyle toplam 328 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

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Uber sürücülere para ödeyecek

ABD’de New York Başsavcı Letitia James tarafından yapılan açıklamada, Uber’in 290 milyon dolar, Lyft’in ise 38 milyon dolar ödeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, şirketlerin politikalarıyla sürücülerin maaşlarından kesinti yaptığı ve New York iş kanunları kapsamındaki haklardan yararlanmalarını engellediği aktarıldı.

Şirketlerin ödeyeceği tutarın tamamının sürücülere gideceği belirtilen açıklamada, aynı zamanda sürücülerin ücretli hastalık izni, asgari saatlik ücret ve diğer haklardan da faydalanacağı ifade edildi. (AA)

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