UBS, 3 bin çalışanını işten çıkaracak

UBS, 10 milyar dolar tasarruf etme planı kapsamında İsviçre'de 3 bin kişiyi işten çıkaracak.

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UBS Group, Credit Suisse’i devralmasının ardından maliyetlerinden 10 milyar dolar tasarruf etme planı kapsamında birkaç yıl içinde İsviçre’de 3 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

UBS, martta İsviçre hükümeti tarafından hazırlanan bir paket kapsamında İsviçreli Credit Suisse bankasını 3 milyar İsviçre frankı (3,37 milyar dolar) karşılığında satın almış ve bankanın 5,4 milyar dolar büyüklükteki borcunu üstlenmişti.

UBS, Credit Suisse’in yerel banka birimini koruyacağını ve söz konusu işten çıkarmaların İsviçre’de tepkiyle karşılanmasını beklediğini açıkladı.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi UBS, Credit Suisse’in yerel bankacılık birimini ayrı bir şirkete dönüştürerek halka arz edebilirdi ancak Credit Suisse bankanın bu biriminden geçen yıl kâr etti ve bankanın borcu olmayan tek birimi de yerel bankacılık birimi oldu.

UBS’in CEO’su Sergio Ermotti, çalışanlara gönderdiği mesajda, 1000 kişilik işten çıkarmanın birimi bünyelerine katmaları sonucunda gerçekleşeceğini, 2 bin kişilik işten çıkarmanın da Credit Suisse’i derinlemesine bir yeniden yapılandırmadan geçirme ihtiyacı nedeniyle olacağını açıkladı.

UBS hisseleri ilk işlemlerde yüzde 5 yükselerek 2008’den beri en yüksek seviyesine çıktı.