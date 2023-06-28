UBS, binlerce Credit Suisse çalışanını işten çıkartacak

İsviçre’nin en büyük bankası UBS, rakibi Credit Suisse’i devlet yardımıyla devralma sürecini tamamlamasının ardından satın aldığı bankanın binlerce çalışanını kovmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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İsviçre bankacılık devi UBS, Credit Suisse’i devralmasının ardından işten çıkarmalara hazırlanıyor. Dev banka, 45 bin personelin olduğu Credit Suisse’de çalışanların yarısından fazlasının görevine gelecek ay son verecek.

İşten çıkarma dalgasından en çok etkilenecek kesimler bankacılar, işlemciler ve destek personelleri olacak. Credit Suisse’nin Londra, New York ve bazı Asya bölgelerindeki şubelerde çalışanlar bu dalganın en çok etkileyeceği kişiler olacak.

3 AYRI İŞTEN ÇIKARMA DALGASI OLACAK

Planların henüz kamuoyuna açıklanmamış olması nedeniyle isimlerinin gizli tutulmasını isteyen kaynaklara göre, bu yıl üç ayrı işten çıkarma dalgası yaşanacak. İlk dalganın temmuz sonuna kadar gerçekleşmesi beklenirken, diğer iki turun eylül ve ekim aylarında planlandığı belirtildi.

Hükümetin aracılık ettiği bir kurtarma anlaşmasıyla UBS’nin Credit Suisse’i satın almasından üç ay sonra, işten çıkarmaların tam boyutu da netleşmeye başladı.

Anlaşma tamamlandığında UBS’nin toplam çalışan sayısı yaklaşık 120 bine yükseldi ve şirket gelecek yıllarda personel maliyetlerinden yaklaşık 6 milyar dolar tasarruf etmeyi hedeflediğini belirtti.

35 BİN KİŞİYİ BULACAK

UBS’nin nihai olarak toplam çalışan sayısını yaklaşık 35 bin kişi azaltmayı planladığı düşünülüyor. UBS sözcüleri ise şimdilik işten çıkışlar hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.

Morgan Stanley ve Goldman Sachs’ın aralarında bulunduğu Wall Street yatırım bankalarının binlerce personelini işten çıkaracağını açıklamasının ardından, UBS’in de personellerini işten çıkarmaya başlaması küresel finans sektörü için işlerin kötüleştiğini gösteriyor.

NE OLDU?

ABD'de mart ayında başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı. Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler, bankayı iflasın eşiğine sürüklemişti.

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, hükümetin 200 milyar franklık likidite desteğiyle kriz yaşayan 167 yıllık Credit Suisse'i 3 milyar franga satın aldı.

UBS ve Credit Suisse'in dünya çapında toplam çalışan sayısı 120 bini bulurken, UBS, maliyetleri azaltmak için işten çıkarmalar yapacağını duyurmuştu.

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