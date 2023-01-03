Ücretlinin zammı cebine girmeden eridi

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve eşi, asgari ücretli bir ailenin yaşam koşullarını canlandırmak üzere 29 Kasım 2022'de market ve pazara gitmişti. Yalnızca zorunlu market ve pazar ihtiyaçlarını alarak 1648 TL ödeyen Dikbayır çifti, 28 Aralık'ta yaptığı aynı alışverişe bu kez 1821 TL ödedi.

Deniz AYHAN

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İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır, asgari ücretli bir ailenin yaşam koşullarını canlandırmak üzere markete ve pazara gitti. 29 Kasım 2022’de dört kişilik bir ailenin yalnızca zorunlu market ve pazar ihtiyaçlarını alarak 1648 TL ödeyen çift, 28 Aralık 2022’de yaptığı birebir aynı alışverişe 1821 TL ödemek zorunda kaldı.

Dikbayır, “En son alışverişimizi bir ay önce yaptık. Arada yüzde 10,4 zam var. Daha vatandaş zamlı asgari ücreti almadan bir ayda cebinden 200 lira çıkmış oldu. Aralık ayı enflasyonu yüzde 10,4. Yani vatandaşın aldığı maaş 10,4 daha azalmış oldu. Bizim gerçek enflasyonumuz aralık ayında yüzde 10,4” dedi.

BEBEK MAMASI 40 LİRA BİRDEN ARTTI

Zamlanan ürünleri değerlendiren çift özellikle bebek mamasının fiyatı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kasım ayında bebek mamasına 99,90 TL ödeyen çift, aralık ayında aynı ürüne 139,90 TL ödedi. Ümit Dikbayır, “Çocuk maması çok artmış. 40 Lira artmış” dedi.

Çiftin satın aldığı ve en fazla zam görülen ürünler şöyle oldu:

Kasım ayında 2 adet tüm piliç 123,34 TL olurken, aralık ayında 2 tüm pilicin fiyatı 195,15 TL’ye yükseldi. Üzümün bir kilosu kasım ayında 23,90 iken, aralıkta 46,35’e çıktı. Çocuk maması 99,90 TL’den 139,90 TL’ye yükselirken, 400 gram tereyağı da kasım ayında 89,90 TL’den satılırken, aralık ayında 119,90 TL’ye yükseldi.