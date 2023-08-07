UKOME, İstanbul’da ulaşıma zam gündemi ile olağanüstü toplanıyor
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi, yarın zam gündemiyle olağanüstü toplanacak. İlk toplantıda anlaşmaya varamayan tarafların zam oranı konusunda büyük ölçüde uzlaştığı, bilet ücretlerine yüzde 50 civarında zam gelmesinin beklendiği öğrenildi.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde 8 Ağustos Salı günü saat 11.00'da gerçekleştirilecek.
27 Temmuz günü gerçekleştirilen olağan UKOME toplantısında toplu ulaşım araçlarına ücret tarifesine zam teklifi görüşülmüştü. Taksiciler yüzde 100, personel servisi esnafı yüzde 200, okul servisi esnafı yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 zam istemişti.
Sektör temsilcilerinin taleplerini değerlendiren İBB yönetimi; enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt zamlarını dikkate alarak yüzde 57.07 zam teklifinde bulunmuştu.
Çoğunluktaki bakanlık temsilcileri ise İBB'nin teklifine karşı çıkarak zam oranının yüzde 40'a düşürülmesi önerisinde bulunmuştu.
Zam oranında uzlaşma olmayınca İBB'nin yüzde 57.07'lik zam teklifi geri çekilerek alt komisyona gönderildi.
YÜZDE 50 CİVARINDA ZAM BEKLENİYOR
Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 8 Ağustos günü gerçekleştirilecek oturumda yeni ücret tarifesi oya sunulacak.
Tarafların zam oranı konusunda büyük ölçüde uzlaştığı, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50 civarında zam yapılmasının, taksi indi- bindi ücretinin de 70 TL olmasının beklendiği öğrenildi.