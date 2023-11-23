Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’na zor sorular: Bürokratlar milyonluk rezidansları nasıl aldı?

CHP’nin Gölge Ulaştırma Bakanı Ulaş Karasu, AKP’li Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’na maaşla geçinen iki bürokratın değeri milyonlarca lira olan lüks rezidansları nasıl aldıklarını sordu.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda AKP'li Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu soru yağmuruna tutan CHP'nin Gölge Ulaştırma Bakanı ve Sivan Milletvekili Ulaş Karasu, Sabiha Gökçen Havalimanı ve DHMİ'de karar merciinde bulunan üst düzey iki yöneticinin bakanlığa iş yapan YDA firmasından milyonluk lüks rezidans daire aldıkları iddialarını gündeme getirdi.

Karasu, YDA inşaat firmasının DHMİ'nin önemli müteahhitlerinden biri olduğuna dikkat çekti ve Dalaman Havalimanının işletme hakkını da aldığını, ancak işletme-kiralama şartlarının 6 yıl sonra firmanın talebi ile değiştirildiğini belirtti. Bu sayede firmanın 25 yıl boyunca 25 bin metrekare eksik kira ödeyeceğini savundu ve iddialarını şöyle sıraladı:

İŞTE O İDDİALAR

Sabiha Gökçen Havaalanını, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) işletiyor. Bu şirketin yönetim kurulu başkanı Fatih Çakmak aynı zamanda DHMİ Yönetim Kurulu Üyesi. Daha önce, AKP'li Beyoğlu Belediyesi’nde Park ve Bahçeler Müdürlükleri’nden sorumlu Başkan Yardımcısıydı.

*Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gül, yüksek lisans eğitimini fotoğraf ve medya alanında yapmış. Yönetim Kurulu Üyesi Ayfer Kara hem DHMİ'nin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı hem de hukuk müşaviri ve aynı anda üç koltukta birden oturuyor.

*Kara ve Gül, Ankara'da Parkline adlı lüks bir siteden ev almış. Aldıkları evin müteahhidi de YDA adlı şirket olunca iş garipleşiyor. Çünkü YDA, Dalaman, Diyarbakır, Hatay Havalimanı ile Sabiha Gökçen'in ek bölümlerinin müteahhidi.

*DHMİ ve Sabiha Gökçen havalimanı iki yöneticisinin, devlet memuru olarak DHMİ'nin en büyük müteahhitlerinden birinden residence almaları garip değil mi?

*Yani Sabiha Gökçen'in kapasitesini arttırıp, İstanbul Havalimanı'na rakip hale getirmesi muhtemel bir inşaatı İstanbul Havalimanı'nın işletmecileri yapıyor. Sabiha Gökçen'in 2. pist açılışının ertelenmesinin gerekçesi bu olabilir mi?

KAÇ KOLTUĞU İŞGAL EDİYORLAR

Karasu Bakan Uraloğlu'na şu soruları da yöneltti:

‘'İki danışmanınız Murat Gül ve Ayfer Kara kaç koltuğu işgal ediyor? Bu kişilerin, firmaya on milyonlarca dolarlık kıyak çekildikten sonra, memur maaşıyla milyonluk residence almaları tesadüf mü?

Daire aldıkları ortaya çıkmasına rağmen, halen görevde olmaları doğru mu? Dalaman Havalimanı'ndaki terminal binasının küçülmesiyle ilgili görüşünüz nedir? Bu bina metrekaresi yanlış ise firmanın 150 bin metrekare üzerinden aldığı banka kredileri borç üstlenimleri ne olacak? Ülkemizde küçülen başka terminal ve havalimanı var mı? Bunu imzalayan Hukuk müşavirinin hukuki görüşü nedir?

İlginizi Çekebilir Sayıştay denetledi: AKP’li belediyeden usulsüzlük fışkırdı