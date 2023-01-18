Unilever CEO’su: Yüksek enflasyonda iş yapmayı Türkiye’de öğrendik

Tüketim ürünlerinde dünya devi olan Unilever'in CEO'su Alan Jope, yüksek enflasyon ortamında iş yapmayı Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde öğrendiklerini söyledi. Jope, fiyat artışlarının devam etmesini beklediği dile getirdi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere merkezli şirket Unilever’in CEO’su, Davos’ta enflasyon hakkında konuştu.

Dünya Ekonomik Forumu için bulunduğu Davos’ta ABD merkezli CNBC televizyonuna konuşan CEO Alan Jope, enflasyonun zirveyi görmüş olabileceğini ancak fiyatların muhtemelen zirveyi görmediğini belirtti.

Son 18 ayda girdi maliyetlerinde olağanüstü baskı yaşadıklarını belirten Jope, artış hızı düşse de yakın dönemde fiyat artışlarının devam etmesini beklediği dile getirdi.

ARJANTİN VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Dünyanın en büyük tüketim ürünleri şirketi olan Unilever’in başındaki isim, yüksek enflasyon ortamında nasıl iş yapabileceklerini bildiklerini, bunun da Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde iş yapmalarından kaynaklandığını söyledi.

Fiyat artışlarına rağmen şu ana kadar tüketimin dirençli kaldığını belirten Jope, “Kış aylarında enerji maliyetleri etkili oldukça ve hanelerin tasarrufları azaldıkça ve fiyat artışları sürdükçe, daha yüksek hacim esnekliği olasılığı görüyoruz” dedi.

Unilever, 2022’nin üçüncü çeyreği itibarıyla ürünlerinde yıllık ortalamada yüzde 12,5’lik fiyat artışı olduğunu açıklamıştı.

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