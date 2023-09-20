Üniversitelilerin aldığı burs ve krediler dibe vurdu

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA), yaptığı araştırmaya göre üniversitelilerin aldığı KYK burs ve kredileri asgari ücrete oranla her geçen sene erirken 2023 yılında ise en dip seviyeye ulaştı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 2013 ile 2023 yılları arasında Türkiye'de öğretim kredilerinin asgari ücrete göre değişimini araştırdı.

Araştırmayla ilgili sonucu sosyal medya hesabından paylaşan İPA, üniversitelilerin aldığı KYK burs ve kredilerin her geçen sene daha da eridiğini bu yıl itibariyle de asgari ücrete oranla en dip seviyeye ulaştığını açıkladı.

‘FIRSAT EŞİTLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR’

İPA, son 10 yılda alınan burs ve kredilerin asgari ücrete oranıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Doktora öğrencileri için yüzde 106’dan yüzde 32’ye, yüksek lisans öğrencileri için yüzde 71’den 21’e, lisans öğrencileri için yüzde 32’den yüzde 10’a düştü.

Bu erime ailelerin eğitim masraflarının katlanarak artmasına yol açarken, ekonomik olanakları düşük öğrencilerin kamusal eğitim hakkını ve fırsat eşitliğini de ciddi anlamda tehdit ediyor.”

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