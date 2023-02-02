Ünlü CEO’lar daralma kapsamında kendi maaşlarında kesintiye gitti

ABD'li baz dev şirketlerin İcra Kurulu Başkanları (CEO), aldıkları tasarruf kararları kapsamında kendi maaşlarında kesintiye gitti.

Sozcu.com.tr

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Son aylarda pek çok ABD’li şirket azalan kârlılıklar karşısında tasarruf önlemleri almaya başladı.

Şirketler işe alımların dondurulması, harcamaların kısılması ve işten çıkarmaların başlatılması için harekete geçti. Şirketlerin kemer sıkma hamleleri, son birkaç yılda rekor miktarlara ulaşan bazı CEO maaşlarını da kapsayacak şekilde genişledi.

2021’DE ORTALAMA 14,7 MİLYON DOLAR KAZANDILAR

Dev teknoloji şirketlerinden ABD’nin en büyük bankalarına kadar pek çok şirketin CEO’su maaşlarını kıstı. Wall Street Journal’ın son analizine göre, 2021’de ABD’nin en büyük şirketlerinin CEO’ları (kâr payı gelirleri de dahil) ortalama 14,7 milyon dolar kazandı.

Ancak 2022’de başlayan parasal sıkılaşmayla birlikte finansal gelirlerin ve talebin azalması, şirketlerin kemer sıkmasına neden oldu. Kimi işletmeler binlerce personelini işten çıkartırken bazı şirketler yeni yatırımlarını durdurdu.

Goldman Sachs, Apple, Intel gibi şirketlerin CEO’ları ise kendi maaşlarına kesinti uyguladı. Bu yöneticiler maaşlarında kesintiye gitse de gelirleri milyonlarca doların üstünde kaldı.

İşte o CEO’lardan bazıları:

TİM COOK (APPLE)

Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Apple’ın CEO’su Tim Cook, maaşını yüzde 40 oranında düşürdü. Cook, geçen ay aldığı kararla bu yılki gelirinin 2022’ye göre yüzde 40 azaltılarak 49 milyon dolara düşürülmesini istedi.

Bu rakam aslında Cook’a ortalama bir CEO’nun çok üstünde ödeme yapılması anlamına geliyor. Ünlü teknoloji milyarderi 2021’de şirket ödemelerinden yaklaşık 100 milyon dolar gelir elde etmişti.

Diğer birçok teknoloji şirketinin aksine Apple, bazı alanlarda işe alımları yavaşlatsa da şimdilik işten çıkarmalardan kaçındı.

PAT GELSİNGER (INTEL)

Çip üreticisi Intel’in CEO’su Pat Gelsinger de bu yıl maaş kesintisine giden CEO’lara katıldı. Gelsinger’in gelirinin yüzde 25 azaltılacağı açıklandı.

Intel’in hayal kırıklığı yaratan son kazanç raporun kredi notunda da düşüşe yol açmıştı. Raporun ardından şirket diğer yöneticilerin maaşlarında da kesintiler yapılacağını duyurdu.

Intel, Gelsinger’ın 2022 ödeme paketinin değerini bildirmedi. Gelsinger’in 2021’de yaklaşık 179 milyon dolar kazandığı biliniyor. Ünlü CEO şu anda dünyanın en yüksek maaşlı yöneticilerinden birisi konumunda.

Şirket ayrıca geçen yıl maliyetleri düşürmek amacıyla işten çıkarmalara başlayacağını duyurmuştu.

JAMES GORMAN (MORGAN STANLEY)

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’nin yönetim kurulu, 2022’de CEO James Gorman’ın maaşından kesinti yapacağını açıkladı.

Morgan Stanley, kârların düştüğü ve hisselerin kötü seyrettiği bir yıl olan 2022’nin ödemeleri için Gorman’ın maaş ve ikramiyeleri içeren ödeme paketini yüzde 10 azaltarak 31,5 milyon dolara indirdi.

64 yaşındaki Gorman, 2022’de bankanın şimdiye kadarki en kârlı yılını duyrmuştu. Gorman’ın maaşı 2021’de yüzde 6 artmış, Gorman en yüksek maaşı banka CEO’su olmuştu.

Morgan Stanley’nin kârı 2022’de yüzde 27 gerilemişti. Şirket geçtiğimiz yılın sonunda 1600 personelini işten çıkarmıştı.

DAVID SOLOMON (GOLDMAN SACHS)

Goldman Sachs CEO’su David Solomon’dan da yaklaşık yüzde 30’luk maaş kesintisi yapıldı.

2021’de 35 milyon dolar kazanç elde ederek ABD'de en yüksek maaş alan banka CEO'larından biri olan Solomon’un 2022 yılında elde ettiği kazanç, bankanın hisse fiyatı ve kârlılığının düşmesiyle yüzde 30 azalarak 25 milyon dolara geriledi.

Bankanın 2022 karı bir önceki yıla göre yüzde 48 düştü. Goldman Sachs ayrıca 2008 mali krizinden bu yana aldığı en büyük işten çıkarma kararı ile 3 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.

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Öte yandan Amazon, Microsoft, Google gibi şirketler CEO’ların maaşlarında kesinti bildirmese de şirketlerin hisse değerlerindeki düşüş nedeniyle yöneticilerin ödeme paketlerinde gerileme yaşanılacağı düşünülüyor.

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