Ünlü yatırımcı Warren Buffett bankacılık krizi için devrede

Dünyanın en zengin insanlarından olan ünlü yatırımcı Warren Buffett, ABD'deki bankacılık krizi için devreye girdi. Ünlü milyarder geçen hafta Biden yönetimi ile görüştü. Görüşmelerde, Buffett’in ABD bölgesel bankacılık sektörüne yatırım ihtimali konuşuldu.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin beşinci kişisi olan Berkshire Hathaway CEO’su Warren Buffett, bölgesel bankacılık krizinin ortaya çıkmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden’la temasa geçti. Ünlü milyarderin üst düzey yetkilileriyle temas halinde olduğu öğrenildi.

Bloomberg’in kimliğini açıklamak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden’ın ekibi ile Buffett arasında geçen hafta çok sayıda görüşme gerçekleşti. Biden yönetimi, Buffett’tan ABD bölgesel bankacılık sektörüne yatırım yapmasını istedi.

Öte yandan ünlü milyarderin mevcut kargaşa hakkında tavsiyelerde bulunduğu düşünülüyor. Ancak Berkshire Hathaway ve Beyaz Saray temsilcileri ile ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri konu hakkında yorum yapmadı.

DÜŞÜŞ SÜRDÜ

ABD’li düzenleyiciler, geçen hafta sonu müşterileri yatıştırmak için olağanüstü tedbirler açıklamıştı. Kuruluşlar, iflas eden bankalardaki sigortasız mevduatları tamamen ödeme sözü verdi. Ancak bölgesel bankaların hisseleri bu hafta da düşmeye devam etti.

Büyük ABD bankaları bu hafta First Republic Bank’ın yeniden istikrara kavuşması için gönüllü olarak 30 milyar dolar yatırmıştı. Buffett veya diğer yatırımcıların herhangi bir müdahalesi, krizi doğrudan kurtarma paketleri olmadan durdurmak isteyen yönetim için önemli görünüyor.

DAHA ÖNCE DE BANKALARI KURTARMIŞTI

Buffett ayrıca, krizdeki bankalara yardım etme konusunda köklü bir geçmişe sahip. Ünlü yatırımcı daha önce finansal ağırlığından yararlanarak ölüm döşeğindeki firmalara olan güveni yeniden tesis etmişti.

Örneğin Buffett, 2011’de Bank of America’ya yüksek faizli ipoteklere bağlı kayıplar nedeniyle hissesi düştükten sonra ciddi bir sermaye enjekte etti. Buffett ayrıca 2008 yılında Lehman Brothers çöküşünün ardından Goldman Sachs’a 5 milyar dolarlık yatırım yaptı.

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