Altının yeni rakibi: Uranyum

Uranyum fiyatları Japonya'da 2011'de yaşanan Fukushima nükleer felaketinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar fiyatların daha da artabileceği ve arz sıkıntısı yaşanabileceği konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeşil enerjiye dönüş ve fosil yakıtlardan vazgeçme çabası uranyuma olan talebi artırdı.

Çin’den Hindistan’a ve Rusya’ya kadar birçok ülkenin artan enerji ihtiyaçlarını karşılama ve karbon emisyonlarını azaltma ihtiyaçlarını dengelemek için daha fazla nükleer program başlatması uranyuma olan talebin artmasında etkili oldu.

Artan talebin etkisiyle, uranyum fiyatı 2011’deki Fukushima nükleer felaketinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Uranyum fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 40 artarak 66,25 dolara yükseldi. Altın fiyatları ise 2023’te şu ana kadar sadece yüzde 5 civarında artış gösterdi.

FİYATIN DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

Analistler, uranyum fiyatındaki artışın devam edeceğini ve yılsonuna kadar uranyumun 80 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Bir SP Angel madencilik analisti Reuters’a yaptığı açıklamada, “Madencilik maliyetleri arttıkça ve nükleer jeneratörler artan riskli arz yönlü sorunlara karşı korunmak için stok oluşturmaya çalıştıkça piyasa yavaş yavaş daha yüksek fiyatlar oluşturuyor” dedi.

Analist ayrıca, önümüzdeki 10-20 yıl boyunca ya da düşük karbon ayak izine sahip büyük ölçekli kesintisiz baz yük enerjisi için başka bir kaynak bulunana kadar da fiyatların yıldan yıla artmasını beklediklerini söyledi.

Başka bir enerji uzmanı ise Financial Times’a yaptığı açıklamada uranyumun Fukushima öncesi seviyeleri aşabilecek bir arz sıkıntısı yaşayabileceğini söyledi.

İlginizi Çekebilir İSO Başkanı'ndan yabancı işçi tepkisi: Demografik yapıyı sıkıntıya sokar

İlginizi Çekebilir İSO 500 listesi açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyükleri

İlginizi Çekebilir Üniversitelilerin yüzde 60'ı yoksulluk sınırının altında