Üretici birlikleri 4 kentte süt fiyatına zam yaptı

Antalya, Denizli, Burdur ve Isparta’daki üretici birlikleri bölge toplantısında soğuk sütün işletmelere teslim fiyatını 11 liradan 12 lira 40 kuruşa çıkararak yüzde 12,72 zam yaptı. Köy-Koop Denizli Birliği Başkanı Mehmet Varol, “Süt üretimi azaldı, maliyetler arttı. Üretici önünü göremiyor” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Antalya, Denizli, Isparta ve Burdur’daki üretici birliklerinin enflasyon ve artan maliyetler karşısında süt fiyatını yeniden belirlemek üzere Denizli’de yaptığı toplantıdan, sanayiciye verilen süt fiyatlarına zam kararı çıktı.

Bir litre çiğ sütün üretim maliyetini 2023 Haziran itibarıyla 10,54 TL olarak açıklayan Ulusal Süt Konseyi (USK) üreticinin sattığı çiğ süt satış fiyatını 11,50 TL’ye çıkarmıştı. Üreticinin beklentisi ise, litre başına zarar etmemek için çiğ süt fiyatlarının 14-15 TL’ye çıkması yönündeydi.

Süt üreticilerinin yaşadığı bu zorluklar sürerken 4 ildeki üretici birlikleri ortak bir toplantı yaparak, sanayiciye sattıkları sütün fiyatını yüzde 12,72 oranında artırdığını duyurdu.

Ancak birlikler, üreticiden aldıkları sütü ise, USK’nın belirlediği 11 lira 50 kuruştan almaya devam edecek.

Çiğ süt, sanayicinin önemli bir maliyet kalemi olduğu için bu artışın ilerleyen günlerde perakende süt fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Yani yine üreticinin kazanamadığı ortamda vatandaş zamlı fiyatlara maruz kalacak.

‘ZAM HEMEN UYGULANACAK'

Köy-Koop Denizli Birliği Başkanı Mehmet Varol'un ev sahipliğindeki toplantıya Köy-Koop Burdur, Köy-Koop Isparta, Hay-Koop Antalya, Denizli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım Koop, Acıpayam Süt Birliği, Tarım Orman Müdürlüğü ve 4 kentten süt alımı yapan sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda 3,2 protein ve 3,6 yağ oranı esas alındı. Zamlı tarifenin hemen uygulanmasına karar verildi.

‘SÜT ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ YAŞANIYOR'

Varol, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıllarda süt üretimi yapan hayvanların kesime gitmesi ve bu yıl hava sıcaklıklarının üretim miktarını etkilemesi nedeniyle geçen yıla göre daha az süt üretimi gerçekleştiğini belirtti.

Geçen yıl günlük bin 300 litre süt temin ettiklerini belirten Varol, bu yıl rakamın bin 100 litreye düştüğünü kaydederek; “Süt üretiminde yüzde 15'ye yakın bir düşüş var. Aldığımız kararla süt fiyatını artırdık. Bu fiyatlar sadece günü kurtarma fiyatlarıdır. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Enflasyon, gelecek zamlar fiyatları ne kadar etkiler kestirmek güç. Önümüzü göremiyoruz” ifadelerini kullandı.

Üretici ile firmalara satılan süt arasındaki 90 kuruşluk fiyat farkının ise toplama, soğutma ve işçilik maliyetleri olduğunu söyleyen Varol; “Sektörümüz gerçekten bir çıkmaz içinde” diye konuştu.

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