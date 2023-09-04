Üretici enflasyonu ağustosta yüzde 49,41 oldu

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ağustosta yıllık yüzde 49,41, aylık yüzde 5,89 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ağustos’a ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE) açıkladı.

Buna göre, Yİ-ÜFE 2023 Ağustos’ta bir önceki aya göre yüzde 5,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,41 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,97 artış gösterdi.

Bu yılın aylık bazda en yüksek üretici enflasyonu geçen ay kaydedilmişti.

Ocak ayında aylık bazda yüzde 4,15, şubatta yüzde 1,56, martta yüzde 0,44, nisanda yüzde 0,81, mayısta yüzde 0,65 ve haziranda yüzde 6,50 artan Yİ-ÜFE, temmuzda aylık yüzde 8,23 yükselmişti.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ SU TEMİNİ VE DAYANIKSIZ TÜKETİM MALLARINDA

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 66,42 artış, imalatta yüzde 54,41 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 8,21 azalış, ve su temininde yüzde 67,09 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 46,41, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,05, dayanıksız tüketim malında yüzde 66,46, enerjide yüzde 20,70 ve sermaye malında yüzde 64,88 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ENERJİDE

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,99, imalatta yüzde 5,41, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,16 ve su temininde yüzde 6,88 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3,83, dayanıklı tüketim malında yüzde 8,74, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,67, enerjide yüzde 14,27 ve sermaye malında yüzde 4,04 artış olarak gerçekleşti.

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