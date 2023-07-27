Üretime ihracat, satışa vergi freni

Yılın ilk yarısında ihracatta yaşanan kan kaybını iç pazardaki satışlarla dengeleyen beyaz eşya sektöründe, satışların devamı için vergi ve taksit düzenlemeleri belirleyici olacak.

Sayime BAŞÇI

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İhracatta Avrupa'da yaşanan resesyonun etkileriyle kayıp yaşayan beyaz eşya sektörü, ilk yarıda iç pazarla ayakta kalırken ikinci yarının seyrini vergi düzenlemeleri belirleyecek.

Bu yılın ilk yarısında yurt içi satışlar yüzde 18 artarken, ihracatta yüzde 13 daralma yaşayan sektörde yüzde 2'lik üretim kaybı oldu. Sektör temsilcileri ise vergi ve kredi düzenlemelerinin ikinci yarıda istihdam ve üretimi etkileyebileceğini belirtti.

“OLUMSUZ ETKİLERİ SÜRÜYOR”

Vergi ve fiyat politikaları ile ikinci yarıda talepte bir düşüş yaşanabileceğine dikkat çeken Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Gökhan Sığın, “Dış piyasalardaki daralmanın ihracatımız üzerindeki olumsuz etkileri sürüyor. Bu düşüşü haziran sonuna kadar iç satışlar büyük oranda dengeledi. Üretim ve istihdam yapımızı bugüne kadar bu sayede koruyabildik. İç piyasada oluşan dinamizmi riske atabilecek, kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, kredi faiz ve komisyonlarının artırılması veya vergi düzenlemelerinin gündeme alınması gibi gelişmelerin, üretim ve istihdam yapımızı zorlamasından endişe ediyoruz” diye konuştu.

“UYGUN FİYAT ETKİLİ”

Sektördeki gelişmeleri dün düzenlenen basın toplantısı ile aktaran Sığın, geçen yıl satış grafiğinin yüksek olduğunu, bu yıl ise yaz sezonundan sonra geçen seneye göre yavaşlama beklenebileceğini aktardı. Gökhan Sığın, tüketici güveninde bir bozulma olduğunu ve artan maliyetlerle yükselen fiyatlara karşı daha uygun fiyatlı olan giriş segment ürünlerine yönelik talebin de arttığını ifade etti.

“YIL SONUNDA TOPARLANIR”

Yılın ikinci yarısında Avrupa pazarında bir geri geliş beklediklerini kaydeden Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Gökhan Sığın, birkaç haftalık üretim kaybı durumunda özellikle yılın son çeyreğinde operasyonlarda bir değişim olabileceğini aktardı. Yıl sonuna doğru Avrupa pazarının geri gelmesi ile ihracatta toparlanma beklediklerini kaydeden Sığın, önümüzdeki yıl ise özellikle deprem bölgesindeki yerleşim geçişleri ile birlikte farklı bir sürecin yaşanacağına dikkat çekti.

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