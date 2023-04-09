Vah ekonominin haline

Vatandaşın meyve sebzeyi tek tek alması da çare olamıyor. Bir patlıcan 3.40 lira, domates 5.75 lira, salatalık 3.84 liradan satılırken, bir çarliston biber ise markette 2.25 lirayı buluyor.

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■ Hülya K. ORUÇOĞLU

Ülkeyi bir anonim şirket gibi yöneterek, karar alma süreçlerini hızlandıracağı propagandasını yapan AKP'nin istediği oldu. 2018'deki referandum ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi. Ancak tek adam yönetimi, Türkiye'yi içinden çıkılmaz bir krize sürükledi. Tek adam yönetimi ile ortaya çıkan güven erozyonu da bir süre sonra döviz kurlarının kontrolden çıkmasına neden oldu. Kurları kontrol altında tutabilmek için devreye alınan Yeni Ekonomi Modeli enflasyonun yükselişi devam etti. Türkiye'nin yıllık enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2022'nin Ekim ayında açıkladığı verilere göre yüzde 85.5'e, Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre yüzde 185'e kadar çıktı.

ALIŞVERİŞ TANE İLE YAPILIYOR

Türkiye bu rakamlarla Avrupa'da ve G-20 ülkeleri arasında birinci sıraya yerleşirken, yoksullaşan halk ise geçim derdine düştü. Dar gelirliler, ucuz gıda ürünlerine erişebilmek için gece yarılarında kuyruğa girmeye başladı. Sadece son üç ayda dana etinin fiyatı yüzde 69.4 arttı. Kuru soğan, patates bütçeleri zorlamaya başladı. Vatandaşlar ise günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tane ile alışverişe geçti. Bir patlıcan 3.40, domates 5.75, salatalık 3.84 liradan satılırken, bir çarliston biberin fiyatı da 2.25 lirayı buluyor. Kuru soğanın kilogram fiyatı 30 TL'yi buldu. Bir tane kuru soğanın maketteki fiyatı 7.25 TL'ye çıktı. Karpuzun kilogramı 30 TL'den, 1.5 kilogramlık dilimi ise 51 TL'den satışa çıkarıldı. Bir kilogram ithal muzun kilogram fiyatı da 40 TL'yi buldu. Muzun tane fiyatı 8 TL'ye kadar çıktı.

Dünyada azalan gıda fiyatları Türkiye'de artıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) derlediği tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi, şubat ayındaki 129.7 seviyesinden martta 126.9'a düştü. Böylece gıda fiyatları Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile geçen yıl kaydettiği en yüksek seviyenin yüzde 20.5 altına indi. Türkiye'de ise tam tersi bir süreç yaşandı. Gıda fiyatlarındaki artış durmadı. TÜİK'in verilerine tüketici fiyatları ise kesintisiz 51 aydır artıyor.