Vatandaş hamama girmeden terleyecek: Yüzde 100 zam

Termal kaplıcaları ile ünlü olan Afyonkarahisar’da hamam ücretlerine yüzde 100 zam geldi.

Müslüm EVCİ

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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ardından başlayan zam dalgası sürüyor. Zamlardan hamam ücretleri de nasibini aldı.

Türkiye'de kaplıcalarıyla ünlü olan Afyonkarahisar'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ‘Hamam İşletmeleri Fiyat Tarifesi'nde değişikliğe gitti.

YÜZDE 100 ZAM GELDİ

Alınan karara göre hamam içerisindeki banyo ücreti, kese ve masaj hizmetlerinde fiyatlar yüzde 100 oranında artırıldı.

Zam kararının ardından 60 TL olan erkek ve kadın banyo ücreti 120 TL'ye, 0-12 yaşı arası çocuklar için 55 TL olan banyo ücreti ise 110 TL'ye çıktı.

25 TL olan masaj hizmeti ise 50 TL'ye, 25 TL olan kese hizmeti de 50 TL'ye yükseldi.

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