Vatandaş incir diyarında incire hasret

Vatandaşlar, Evliya Çelebi'nin “Dağlarından yağ (zeytin) ovalarından bal (incir) akar” dediği Aydın’ın en önemli ürünü incire hasret kaldı. Kentteki vatandaş, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle kilosu 50 liraya çıkan inciri satın alamadıklarını söylüyor.

Latif SANSÜR

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Sarılop incirin yetiştiği Aydın'da vatandaşlar inciri ancak dalında veya pazar tezgahlarında görüyor.

Ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin “Dağlarından yağ, ovalarından bal akar” sözleriyle anlattığı Aydın'ın en önemli ürünlerinden incire hasret kalındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre, yaklaşık 40 bin hektarda üretilen 190 bin ton incirin bir kısmı taze olarak tüketilirken, kurutulan 68 bin ton meyvenin 40 bin tonu yaklaşık 80 ülkeye ihraç ediliyor.

Ancak üreticinin maruz kaldığı yüksek girdi fiyatları ve yaşanan enflasyon nedeniyle incirin başkentindeki vatandaşlar incirin tadını unuttu.

TAZESİ 50, KURUSU 250 LİRA

İnce kabuğu, kendine özgü aroması ile dünyada eşi benzeri bulunmayan sarılop türü incirin üretildiği Aydın'ın ismini incirden alan ilçesi İncirliova'da taze incirin kilosunun en düşük 50, kuru incirin ise 250 liradan satılması dar gelirli vatandaşı inciri pazar tezgahlarında görmek zorunda bıraktı.

‘İNCİR ALMAYA PARAM YETMİYOR’

SÖZCÜ'ye konuşan emekli bir vatandaş 7 bin 500 lira maaş ile incir alma şansının olmadığını söyleyerek ”Geçen sene bir kilo incir alıp yemiştim. Bu yıl almak nasip olmadı. Bu yıl arkadaşlarımın getirdiği bir iki kilo yaş incir yiyebildik. Ama daha kuru incir siftahım yok. İncir almaya param yetmiyor. 7 bin 500 lira maaşımla incir yemem lüks” dedi.

‘GEÇEN YIL BİR KİLO ALMIŞTIM’

Pazarda incir satan bir vatandaş ise “İncirliova'da vatandaş incir yiyebiliyor mu” sorusuna “Vatandaş evinin yolunu şaşırmış, inciri nereden yesin. Kıblemizi şaşırdık” yanıtını verirken, bir genç kız ise sadece incir toplama işine gittiğinde incir yiyebildiğini, pazardan alıp yiyemediğini söyledi. Bir kadın ise uzatılan mikrofona, “İncirliova'da yaşıyoruz ama bu yıl incir siftahımız yok. Çok pahalı alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

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