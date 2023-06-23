Vatandaş sürünüyor Bakan övünüyor

İhtiyaç sahipleri artınca, sosyal yardımlar ikiye katlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise ihtiyaç sahiplerine 450.8 milyon TL ek ödemeyi övünerek açıkladı.

Deniz AYHAN

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Vatandaşın geçim mücadelesi gittikçe içinden çıkılmaz hale gelirken, temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki kişilerin sayısı da yükselişe geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Kurban Bayramı öncesi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak vatandaşlara 450.8 milyon TL ek ödeme yaptıklarını adeta övünerek açıkladı. Geçen yıl Kurban Bayramı öncesi 223.7 milyon TL ek kaynak ayrılmıştı. İhtiyaç sahipleri her geçen gün artınca, sosyal yardım ödemeleri de katlandı.

KATLANARAK ARTIŞA GEÇTİ

Yapılan yazılı açıklamada ‘Türkiye Yüzyılı'nda sosyal refahı eşit bir biçimde dağıtmanın mücadelesini vereceklerini belirten Bakan Göktaş, “Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yılda iki kez destek veriyoruz. Talep odaklı değil, arz odaklı hale dönüştürdüğümüz sosyal yardımlarımıza hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayacağız” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahipleri için 223.7 milyon TL ek kaynak ayrılmıştı. Sosyal yardımlar bir yılda tam iki katına çıktı. Dini bayramlar öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yıllara göre yapılan yardım ödemeleri de katlanarak artışa geçti.

Yoksul ailelere bayram öncesi gıda yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2021'de Kurban Bayramı öncesinde yoksul ailelere ödenen gıda yardımı 183 milyon TL'ydi. Bu kapsamda bayramların öncesinde ihtiyaç sahiplerine temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yıllara göre yapılan ek kaynak ödemeleri de yükseldi.