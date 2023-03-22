Vatandaşın sofrasından 39 pide eksildi

Artış oranları yükselse de yılda iki kez zam yapılsa da asgari ücret, pahalılık karşısında yeterli olmuyor. Sürekli sofrasından bir şey eksilen vatandaşın alabildiği Ramazan pidesi de azaldı.

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Temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları hız kesmeden devam ederken vatandaş bu tabloda Ramazan ayına hazırlanıyor. Asgari ücret bir yılda yüzde 100 artsa da alım gücündeki düşüş halkı yoksullaştırmaya devam ediyor. Kilogramı 300 liraya kadar çıkan hurmayı taneyle alan dar gelirli vatandaş sofrasına bu yıl 39 pide eksik koyacak. 2022'de asgari ücret ile 805 pide alınırken, bu yıl alınabilen pide sayısı 766'ya düştü. İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatlarına son 1 yılda yüzde 83, son iki yılda ise yüzde 204 zam geldi. 2021 yılında 365 gramı 4 liraya satılan Ramazan pidesinin 300 gramı bu sene 10 liraya satılacak. İstanbul'da geçen sene 330 gram pidenin satış fiyatı ise 6 TL idi. Pide fiyatına gelen zamlara ve asgari ücretteki yüksek artışlara rağmen asgari ücretle satın alınabilen pide miktarı son yıllarda çok değişmedi. Ancak gramajı azaltılan pide fiyatlarında aslında görünenden daha fazla fiyat artışı yapılmış oldu. Euronews'in, her sene pidenin 333 gram olduğunu varsayarak, her yıl için ortalama asgari ücret ile alınabilen pide sayısı hesabına göre 2012'de asgari ücretle 577 adet Ramazan pidesi satın alınırken bu miktar 2013'te 473'e düştü. 2016 yılında 760 pideye kadar yükselen miktar 2017'de 632 adede geriledi.

PİDELİK UN İKİ KAT ARTTI

2020 yılında, alınabilen 814 pide ile son 11 yıldaki en yüksek seviye görüldü. 2022'de bir aylık net asgari ücret ile 805 adet Ramazan pidesi alınırken bu miktar 2023'te 766 adet oldu. Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı geçen sene pidelik un fiyatının 265 lira iken bu yıl 550-600 lira civarında olduğunu bildirdi.

Gramaj düştü, fiyat arttı

2012 yılında 400 gram pidenin fiyatı 1.5 TL idi. 2013 yılında pide fiyatı değişmedi ancak pideler 300 grama düştü. 2018 yılında pideye zam yapılmazken, 300 gram olan bir pide 275 grama düşürüldü. 2022'de 330 gram olan pide bu yıl ise 300 gram oldu. 2021 yılında pidenin kilogram fiyatı 11 TL iken 2022'de 18.2 TL'ye kadar çıktı. İstanbul'da 2023'te pide kilogram fiyatı ise 33.3 liraya kadar yükseldi.