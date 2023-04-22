Vatandaşlar aç devlete VIP araç

Vatandaş artan fiyatlar ve yoksulluk nedeniyle tenceresini nasıl kaynatacağını bilemezken, devlet lüks tutkusundan vazgeçmiyor.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Daha önce devlete piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan Mercedes-Benz S 400 d 4Matic L Inspiration satın alan Devlet Malzeme Ofisi (DMO) şimdi de 1.7 milyonluk VIP minibüs ile gündeme geldi.

DMO, 1 adet 2023 model Mercedes-Benz Vito Tourer Select 358O 4×4 FL 124 CDI uzun 237 BG 1950 CC metalik siyah renk araç satın aldı. Araç, kamu hukukuna tabi olan, kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının her çeşit kırtasiye ve büro malzemesi ve büro makineleri, aydınlatma, ısıtma-soğutma araçları, temizlik malzeme araç ve ekipmanları, taşıt ve iş makineleri temini ile görevli olan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'ne bağlı Satın Alma Müdürlüğü tarafından, 31 Mart 2023'te ‘pazarlık' usulüyle özel davetli yapılan ihale ile satın alındı. Aracın hangi kurum için alındığı ise bildirilmedi.

8 milyon liralık Mercedes alınmıştı

DMO 29 Kasım 2022'de de sözleşme imzalayarak devlete Mercedes-Benz S 400 d 4Matic L Inspiration satın almıştı. Araç DMO tarafından vergiler hariç 2 milyon 149 bin 200 TL'ye satın alınırken, o dönemki piyasa değerinin 8 milyon TL'yi aştığı görülmüştü. VIP minibüsün kurumsal satış sitesinde kampanyalı anahtar teslim fiyatı ise 1 milyon 714 bin TL.