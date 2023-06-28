Vatandaşların yüzde 60’ı bir haftalık tatil masraflarını karşılayamıyor

Kurban Bayramı tatili 9 gün olmasına rağmen artan konaklama ve yeme içme maliyetleri vatandaşların tatil yapmasını zorlaştırıyor. İstatistiklere göre Türk vatandaşlarının yüzde 60'ı bir hafta ve üzerinde bir şehir dışı tatilini karşılayamıyor.

Serkan ÜSTÜN

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Bu yılın ikinci dini bayramı olan ve 4 gün süren Kurban Bayramı döneminde 26 ve 27 Haziran günleri de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün oldu.

Ancak tatil 9 gün olsa da turizm işletmelerinde artan fiyatlara vatandaşın bütçesi yetmedi. Son yıllarda döviz kurundaki sert artışın yarattığı pahalılık ve ülkede uzun süredir devam eden yüksek enflasyon pek çok vatandaşın tatil yapmasını zorlaştırdı.

TÜRKLERİN YÜZDE 60’ININ TATİLE PARASI YETMİYOR

Türkiye’de vatandaşların yaklaşık yüzde 60’ı bir haftalık tatil yapmaya gücünün yetmeyeceğini söylerken tatilde şehir dışına çıkanların çoğu da memlekete, akraba veya arkadaş ziyaretine gittiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması verilerine göre, 2022’de hanelerin yüzde 59,6’sı evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını ekonomik olarak karşılayamadığını beyan etmişti.

Kur krizinin yaşandığı 2021 yılında bir haftalık tatil masraflarını karşılayamayacağını belirtenlerin oranı yüzde 60,8’e kadar yükselmişti. Bu oran 2020’de yüzde 59,3, 2019’da yüzde 58,7, 2018’de ise yüzde 58,3 olmuştu.

Yani Türkiye’de vatandaşların yalnızca yüzde 40’ı bir haftalık tatil yapabilme olanağına sahipken turizm verilerine bakıldığında tatile gidenlerin de genellikle akraba ve arkadaş ziyareti yaptığı görüldü. Bunda otel, pansiyon, çadır yeri gibi tesislerin aşırı pahalı olması ana neden oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR AKRABA EVİNDE KALDI

TÜİK’in Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerine göre, geçtiğimiz yıl seyahate çıkanların yüzde 67,7’si akraba veya arkadaş evinde konakladı. Seyahate çıkanların yüzde 17,7’si kendi evinde konaklarken otelde konaklayanların oranı 8,1, pansiyonda konaklayanların oranı yüzde 1 oldu.

Geçtiğimiz yıl boyunca toplam 55 milyon kişi seyahate çıkarken bu seyahatlerin yüzde 59,4’ü yakınları ziyaret amacıyla gerçekleşti. Tatil ve gezi amaçlı seyahate çıkanların oranı ise yalnızca yüzde 31,1 oldu.

EN UCUZ TATİL 35 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Vatandaşların tatile gidememesinde ise en büyük etken tatil maliyetleri oldu.

SÖZCÜ’den Gamze Bal’ın haberine göre, geçen yıl iki kişilik bir haftalık tatilin ortalama maliyeti 15-20 bin TL’den başlarken, bu yıl iki kişinin yalnızca bir haftalık konaklama bedeli 35 bin TL'ye çıktı. Buna yemek ve ulaşım da eklendiğinde iki kişinin bir haftalık tatilinin 45-50 bin TL'ye ulaştı.

Turizmci Bülent Bülbüloğlu'nun verdiği bilgiye göre, bu yaz otel fiyatları geçen yıla kıyasla minimum yüzde 80-100 aralığında zamlandı.

4 yıldızlı bir otelde her şey dahil konseptinde 2 kişilik bir haftalık tatil için gecelik kişi başı ortalama 2 bin liradan aşağı fiyat bulmanın zor olduğunu söyleyen Bülbüloğlu, “Yani yalnızca otele en az 28 bin lira vermek gerekecek. Bu fiyat 100 bin lirayı aşıyor” dedi.

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