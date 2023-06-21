Abone Ol

Venezuela, Rus ödeme sistemi Mir’e dahil olacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela'ya uygulanan ekonomik yaptırımların etkilerinin azaltılması için Rus ödeme sistemi Mir'e dahil olacaklarını açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Venezuela, Rus ödeme sistemi Mir’e dahil olacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine yönelik ekonomik yaptırımların etkisinin azaltılması amacıyla Rus ödeme sistemi Mir’e dahil olacaklarını belirtti.

Maduro, bir programda yaptığı konuşmada, Venezuela’nın maruz kaldığı haksız yaptırımlar karşısında uluslararası yeni ödeme sistemlerine katılmaya çalıştıklarını dile getirerek, “Venezuela Merkez Bankası, Rusya tarafından oluşturulan ve dünyanın birçok ülkesince kullanılan Mir ödeme sistemine katılacağımızın müjdesini verdi” dedi.

Yeni ödeme sistemlerinin yaptırımlara alternatif olduğunu vurgulayan Maduro, “Dünyada yeni ödeme sistemleri ortaya çıkıyor. Venezuela’ya acımasız ve canice yaptırımlar uygulandı, bizi finansal olarak dünyadan izole etmeye çalışıyorlar. Şimdi yeni ödeme sistemleri üzerinde çalışıyoruz ve yeni dünyanın yeni para sistemleri var” diye konuştu.

RUSYA’YLA YAKINLAŞMA

Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Jose Ortega Sanchez, 15 Haziran’daki açıklamasında, Venezuela bankaları ile Rus bankaları arasında finansal işlemlerin hızlandırılması için yeni teknolojik gelişmeleri takip ettiklerini bildirmişti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Venezuela Merkez Bankası’nın ulusal para birimi üzerinden Rusya ile ithalat ve ihracat işlemlerini kolaylaştırmak istediği belirtildi.

Uzun yıllardır ekonomik ve siyasi ambargolara maruz kalan ülkede ekonominin 7 yıllık küçülmenin ardından 13 Ocak’ta büyüdüğü duyurulmuştu.

Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkesi Venezuela’da, 1 Ekim 2021’de para biriminden altı sıfır atılmıştı. (AA)

Dünya Ekonomik Forumu: Küresel cinsiyet eşitsizliğini gidermek 131 yıl alabilirİlginizi ÇekebilirDünya Ekonomik Forumu: Küresel cinsiyet eşitsizliğini gidermek 131 yıl alabilirKüresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'a çevrildiİlginizi ÇekebilirKüresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'a çevrildiİkinci el araçta '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi uzatıldıİlginizi Çekebilirİkinci el araçta '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi uzatıldıKurbanlık fiyatları büyükbaşta yüzde 140,5, küçükbaşta yüzde 103,9 arttıİlginizi ÇekebilirKurbanlık fiyatları büyükbaşta yüzde 140,5, küçükbaşta yüzde 103,9 arttı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam