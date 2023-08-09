Vergi borcu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Vergi borcu sorgulama finansal sağlığınızı takip etmek, ödeme planları oluşturmak, ceza ve faizleri kontrol etmek gibi amaçla sıklıkla gerçekleştiriliyor. Vergi borcu sorgulama ve ödeme işlemi e-Devlet üzerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı birkaç adımda kolayca yapılabiliyor.

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Vergi borcu sorgulama, bireylerin veya işletmelerin vergi durumunu öğrenmelerine yardımcı olur. Vergi ödemelerinin düzenli ve doğru bir şekilde yapıldığından emin olmak için borç durumu sık sık kontrol edilmelidir. Vergi borcu sorgulama, ceza veya faiz gibi ek yükümlülükleri kontrol etmek için kullanılır. Eğer vergi borcu ödeme tarihlerinde veya miktarlarında aksama yaşanmışsa, ceza ve faiz gibi ek yaptırımların olup olmadığını görmek önemlidir.

VERGİ BORCU SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Vergi borcu sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlarımız için hazırladığımız haberde iki farklı kurumundan vergi borcu nasıl sorgulaması nasıl yapılır bunu anlatacağız. Bu kurumlardan e-Devlet diğeri ise Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi. Öncelikle e- Devlet üzerinden nasıl gerçekleştireceğinizi adım adım anlatalım.

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN VERGİ BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

– Öncelikle e-Devlet “Vergi Borcu sorgulama” linkine tıklayın.

– Çıkan sayfada, eğer kimlik doğrulaması yapmadıysanız bir uyarı göreceksiniz.

– Kimliğimi şimdi doğrula butonuna basarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapabilirsiniz.

– Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-Devlet şifresine ihtiyacınız vardır.

– Eğer e-Devlet şifreniz yok ise PTT şubelerinden alabilirsiniz.

– İstenilen bilgileri verip kimliğinizi doğruladıktan sonra otomatik olarak vergi borcu sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

– Yönlendirildiğiniz sayfada başka bir işlem yapmadan vergi borcunuzu öğrenebilirsiniz.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERGİ BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

– Öncelikle bu linke tıklayarak biraz aşağıda yer alan “T.C. Kimlik Numarası ile giriş” butonuna basın.

– Giriş için sizden istenen bilgiler eksiksiz olarak doldurunuz.

– Bu bilgiler TC kimlik numarası, doğum tarihiniz, annenizin evlenmeden önceki soyadının bazı harfleri ve bir yakınınıza (anne, baba, eş, çocuk) ait TC kimlik numarası.

– Bu bilgileri girip giriş yaptığınızda yönlendirildiğiniz sayfada vergi borcu sorgulama ve ödeme de dahil birçok işlemi bulabilirsiniz.