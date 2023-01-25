Vergi borcu yapılandırma hangi borçları kapsıyor, 2 bin TL altı vergi borcu silinecek mi?

Vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçları için vergi borcu yapılmandırma detayları Bakan Nebati tarafından açıklandı. Ödeme süresi 4 yıla çıkarılırken, vergi borcu yapılandırması ile borçlar peşin ödenirse faizin yüzde 90'ı silinecek. İşte detaylar...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milyonlarca borçlu tarafından beklenen vergi borcu yapılandırmasına ilişkin detaylar İzmir İş Dünyası ile Buluşma programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklandı. Bakan Nebati yapılandırılan borçların 48 taksitte ödenebileceğini ve borç eğer idari para cezası ise asıl alacaktan yüzde 25 indirim yapılacağını açıkladı.

VERGİ YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Henüz içeriği açıklanmayan hazırlığın kapsaması beklenen borçları şu şekilde;

Belediyelere borçlar, elektrik su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

-Vergi ve SGK borçları

-Trafik cezaları

-Nüfus cezaları

-Askerlik cezaları

-Kaçak geçiş cezaları

-Gümrük cezaları

-Adli para cezaları

-KYK borçları

-Matrah artırımı

-Kasa ve stok affı

-Su borçları

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İş Dünyası ile Buluşma programında yeniden yapılandırma paketinin ayrıntılarına ilişkin konuştu.

“Halkımızın ve ekonomimizin gereksinimlerini ve gelen talepleri dikkate alarak, kamuya olan yükümlülüklerin hafifletilmesi ve uzun vadeli taksitler şeklinde ödenebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği Kanun Teklifi hazırlığı tamamlandı. İnşallah en kısa sürede Meclisimizin gündemine alınarak yasalaşmasını bekliyoruz” diyen Nebati ayrıntıları şöyle aktardı;

-Kanun hem Yapılandırma hükümlerini hem de vergi mevzuatında çeşitli yeniliklerin olduğu hükümleri kapsayacak.

-Yapılandırmaya ilişkin hükümlerle, Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, İl özel idareleri ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’na ödenmesi gereken kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapıyoruz.

ÖDENEMEMİŞ BORÇLARIN CEZALARI KALDIRILACAK

-Teklifle, vergi ve prim borçları başta olmak üzere, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna süresinde ödenememiş borçların cezaları kaldırılarak ödenmesini getiriyoruz.

-Şunu da belirtmem gerekir ki, bu güne kadar diğer yapılandırma yasalarında kapsama alınmayan adli para cezaları dahil olmak üzere idari para cezalarını da yapılandırma kapsamına alıyoruz.

-Tabii bunların faizlerini de düşük bir oran ile güncelleyerek ödenmesini daha kolay hale getiriyoruz.

HER TÜR BORÇ YAPILANDIRMA KAPSAMINDA

-Bu yapılandırma kanununda vergi dairesine ödenmesi gereken hangi tür borç olursa olsun yapılandırılacak. Bir tane istisnamız var o da 2022 yılı için ödenmesi gereken geçici vergiler. Onlar da zaten beyanname verme süresinde kadar ödenmezse terkin edildiği için kapsama almadık.

-Ayrıca, davalı olan vergi ve prim dosyalarındaki ihtilafları sonlandırarak ödeme imkânı getiriyoruz.

-Teklifte, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkân sağlayan düzenlemelere de yer veriyoruz. İşletmelerimiz, 2018 ila 2021 yılları için, gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacak.

-Bu konuda da şunu peşinen belirteyim; arttırılan matrahların vergilerini peşin öderlerse o zaman vergi aslında da yüzde 10 indirim sağlanacaktır.

TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ 4 YILA ÇIKIYOR

-Bu teklifteki önemli bir yenilik de taksit ödeme sürelerini 4 yıla çıkarmamızdır. Böylece vatandaşlarımız yapılandırılan borçlarını 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitte ödeyebilecekler. Ödeme süresini uzun tuttuk ancak daha kısa sürede ödemek isteyenlere de ayrıca avantajlar getiriyoruz.

-Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, zaten küçük oranlar uygulayarak hesapladığımız Yurt içi-ÜFE tutarının yüzde 90’ından da vazgeçiyoruz. Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlıyoruz.

-2 bin lirayı aşmayan icralık borcu olan vatandaşlarımızın bu borçlarını tasfiye edecek ortamı zaten daha önce hazırlamıştık. Şimdi de vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşlarımızın 2 bin lirayı aşmayan borçlarını siliyoruz.

2 BİN LİRA ALTI BORÇLAR SİLİNECEK

-Bir kişinin, 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aramadan borçlarını siliyor, alacağımızdan vazgeçiyoruz.

-Böylece, bu borçlar nedeniyle vergi dairelerimiz takip işlemleri yapmayacak, vatandaşımız da takibe muhatap olmayacaktır.

-Gelir Vergisi Kanununda yer alan genç girişimci istisnasının tutarını artırıyoruz. Mevcut düzenlemeye göre istisna kapsamında ilk defa işe başlayan gelir vergisi mükelleflerinin üç hesap dönemi kazançlarının yıllık 75 bin lirası gelir vergisinden istisna ediliyor.

-Söz konusu tutarı 2023 yılı için 150 bin liraya çıkarıyor ve her yıl Gelir Vergisi tarifesinin ikinci dilimi tutarına paralel olarak artmasını sağlıyoruz. Böylece, izleyen yıllarda, dilim tutarlarında yeniden değerleme oranında artış oldukça, bu istisna da beraberinde artacak.