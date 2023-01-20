Vergi borcu yapılandırma ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsıyor?

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırma imkanı sunulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilgili paketi pazartesi günü açıklamasının beklenen vergi borcu yapılandırması 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçları kapsayacak.

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Enflasyonun yüksek seviyelere ulaşması yüzünden vergi tahsilatlarının azalması ve seçimlerin yaklaşması nedeniyle vergi affı olarak bilinen vergi ve SSK borçlarının yapılandırılması tekrar gündeme geldi. SÖZCÜ’nün ulaştığı kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgili paketi pazartesi günü açıklamasının beklendiğini aktardı.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeyle vergi sigorta primi borçlarıyla, cezalar için yapılandırma imkanı sunulacağı belirtildi.

Buna göre, 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlara taksit imkanı getirilecek.

Belediyelere borçlar, elektrik su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

-Vergi ve SGK borçları

-Trafik cezaları

-Nüfus cezaları

-Askerlik cezaları

-Kaçak geçiş cezaları

-Gümrük cezaları

-Adli para cezaları

-KYK borçları

-Matrah artırımı

-Kasa ve stok affı

-Su borçları

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILACAK?

Pakette, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.

Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak. Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

Habere göre, anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek.

Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar bu borçların silinmesi imkanı olacak.