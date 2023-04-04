Vergi teşviki ile kiraya önlem

Kira fiyatlarındaki artışın Hollanda modeliyle durdurulabileceği bildirildi. Ankara Emlakçılar Odası, sadece kiraya vermek için yapılan konutların vergiden muaf tutulması önerisi getirdi.

Erdoğan SÜZER

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Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, deprem felaketinin ardından artış hızı daha da yükselen kira fiyatlarının vergi ve teşvik önlemleriyle orta vadede dizginlenebileceğini söyledi. Oda olarak kira artışlarını önlemeye yönelik çalışma yaptıklarını belirten Başkan Akçam, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde uygulanan vergi teşviklerinin Türkiye'de de uygulanabileceği sonucuna vardıklarını söyledi.

ARZ ARTIRILMALI

Hakan Akçam, kira fiyatlarındaki artışın durdurulabilmesi için kiralık konut arzının hızla arttırılmasından başka çare olmadığını ifade etti. Bunun için sadece satmak için konut üreten TOKİ ile belediye şirketleri ve büyük inşaat firmalarının kiralanabilir konut üretimine yönlendirilmesini öneren Akçam, kiralama amaçlı yapılan konutlara hem inşaat aşamasında hem de kiralamada vergisel avantajlar sağlanması gerektiğini söyledi. Hakan Akçam, Avrupa'da bu tür yöntemlerin uygulandığını ve başarı sağlandığını belirterek, tespit ve önerilerini şöyle paylaştı:

AVANTAJ SAĞLAR

“Sadece kiralamak amacıyla konut üreten şirketler, kira gelirlerinden alınan vergi ve KDV'den muaf tutulabileceği gibi indirim de uygulanabilir. Bu konutlar için beyanname zorunluluğu farklı işletilebilir. Vergi avantajı sayesinde kiralık konut üretiminin maliyeti düşecek, cazibesi artacaktır. Şirketler bu sayede satış yerine kiraya vermek için konut üretebilir. Şirketler, kira geliri elde etmenin yanı sıra bu mülkleri bilançolarına değer olarak da işleyebilecektir. Sistemin başarıya ulaşması için TOKİ ve belediye şirketlerinin devreye girmesi gerekiyor.”

Kiraya bölgesel sınırlama mümkün

Hakan Akçam, Hollanda'da kira fiyatlarındaki artışın durdurulması için hem kira bedellerine üst sınır getirildiği hem de vergisel avantajlar sunulduğunu anlattı. Türkiye'de de Hollanda'da olduğu gibi kira fiyatlarına üst limit getirilebileceğini belirten Akçam, “Ancak Hollanda'dan farklı olarak kira artışlarına getirilecek limitler bölgesel olmalı. Ülke geneli yerine başta büyükşehirler olmak üzere belli bölgelerdeki kira artışlarına limit konulabilir. İstanbul gibi yüksek kira artışlarının olduğu yerlerde farklı oransal sınırlamalar konulabilir” dedi.