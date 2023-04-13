Vergisiz telefon fiyatları ne kadar? Vergisiz iPhone fiyatları yarı yarıya düşüyor

Türkiye'de yüksek vergiler ve her geçen gün yükselmeye devam eden enflasyon nedeniyle yeni telefon almak daha zorlaştı, bu nedenle 14 Mayıs'ta yapılacak seçim vaatlerine de "vergisiz telefon" damga vurdu. Vergiler nedeniyle 1 telefon alırken 1 tane de devlete almak durumunda kalan vatandaşlar seçimden sonra vergisiz telefon fiyatları ile yüzde 50 daha az ödeyebilecek.

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Yeni alınacak telefon modellerinde uygulanan Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV) gibi çok sayıda vergi nedeniyle vatandaşlar adeta bir telefon kendine, bir telefon da devlete alıyor. Dünyanın en pahalı cep telefonunu kullanan vatandaşların imdadına seçimler yetişti.

Hem CHP hem de AKP’nin seçim vaatleri içerisinde “vergisiz cep telefonu” yer alıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen sene gençlere 6 vaadini açıklamış “Alacağınız ilk cep telefonu, oyun konsolu ve sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak” demişti. Geçtiğimiz günlerde seçim beyannamesini açıklayan AKP de üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar alımlarında tek seferlik vergi muafiyeti sağlanacağını duyurdu.

CEP TELEFONU FİYATLARI ARASINDA UÇURUM

ABD’de 16 bin TL fiyatla satışa çıkan yeni iPhone 14 128 GB modeli Türkiye’de tam 2 katı, 32 bin TL seviyesindeki bir fiyatla satılıyor. Aradaki 16 bin TL ise vergi olarak alınıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle yüksek vergi yok. Aynı model İtalya’da 19 bin TL, Polonya’da 21 bin TL, bizi “kıskanan” Almanya’da 19 bin TL, geleneksel olarak en pahalı iPhone satılan ülke olan Brezilya’da bile 27 bin TL’ye satışta.

CEP TELEFONUNA VERGİNİN DE VERGİSİ EKLENİYOR

iPhone 14’ten Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV) gibi çok sayıda vergi tahsil ediliyor. Ancak fiyatın artmasında verginin de vergisinin ödenmesi etkili oluyor. Ülkeye giren akıllı telefonlardan önce yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, sonra yüzde 10 TRT Bandrol ücreti kesiliyor. Ardından tüm bu rakamlar üzerinden yüzde 50 ÖTV ekleniyor. Oluşan rakamın üzerinden de yüzde 18 KDV alınarak telefonun fiyatı tam ikiye katlanmış oluyor.

VERGİSİZ CEP TELEFONU NE KADAR?

16 bin TL’lik yeni iPhone 14’ün giriş fiyatına önce 160 TL Kültür Bakanlığı payı, sonra da 1.600 TL TRT payı ekleniyor. Bu vergiler fiyata eklendikten sonra oluşan rakam üzerinden yüzde 50 Özel Tüketim Vergisi kesiliyor. Yani ÖTV 16 bin TL’lik giriş fiyatı üzerinden değil, 17.760 TL’lik Kültür Bakanlığı ve TRT paylı rakamdan hesaplanıyor. Böylece 8.880 TL ÖTV rakamı ortaya çıkıp bu da telefon parasına eklendikten sonra oluşan 26.640 TL’lik fiyata bir de Katma Değer Vergisi ekleniyor. Verginin vergisinin vergisi de eklendikten sonra fiyat 32 bin TL seviyesine ulaşmış oluyor.

iPhone 14 128 GB

Telefonun fiyatı 32 bin TL

Vergisiz fiyatı 16 bin TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 160 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1600 TL

ÖTV (yüzde 50) 8 bin 880 TL

KDV (yüzde 18) 4 bin 795 TL

Toplam vergi 15 bin 435 TL

ÖTV'siz fiyatı 24 bin TL