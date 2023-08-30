Vergisiz telefon şartları belli oldu mu, açıköğretim için geçerli mi?

AKP'nin seçim vaatleri arasında yer alan vergisiz telefon ve bilgisayar satışı, üniversite öğrencileri tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Henüz netleşmese de, vergisiz telefon şartları için belirli bilgiler ortaya atıldı. Vergisiz telefondan imkanından açıköğretim ve yüksek okulda okuyanlar dahil tüm öğrenciler yararlanacak, Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak.

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Vergisiz telefon ve bilgisayar satışıyla ilgili olarak, sadece Türkiye’de üretilen veya montajlanan modellerin kapsamda olacağı belirtildi. Bu durum, yerli üretimi teşvik etmek amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Üniversite öğrencileri ise bu fırsat sayesinde daha uygun fiyatlarla teknoloji ürünlerine sahip olabileceklerini düşünüyor.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYARDA SON DURUM NE?

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilere vergisiz telefon için açıklamalarda bulundu.

Gençlere yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, seçim beyannamelerinde gençlere verilen sözleri adım adım hayata geçireceklerini ifade etti.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYARDA ŞARTLARI

Vergisiz telefon ve bilgisayar şartları henüz resmi olarak açıklanmadı ancak kurumlarında ve açıköğretim de dahil olmak üzere tüm üniversite öğrencilerini kapsaması bekleniyor.

Bunun yanı sıra öğrenciler aylı 10 GB ücretsiz internet verilecek ancak vergisiz telefon tüm modelleri kapsamayacak. Sadece Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve ücretinde bir üst sınır belirlenecek.

Vergisiz telefonda Türkiye’de üretim şartı aranmasından dolayı A serisindeki bütün telefonları, Vestel, Xiaomi, OPPO, Realme, TCL, Reeder, Casper modelleri kapsaması bekleniyor. Vergisiz telefon ve bilgisayar imkanı ile Türkiye'de üretilen telefonların fiyatında ortalama yüzde 50 düşüş olacağı tahmin ediliyor.