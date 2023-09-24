Vergisiz telefon şartları neler belli oldu mu, ne zaman alınacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışı düzenlemesinin yakın zamanda tamamlanacağını açıkladı. Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı düzenlemesinin detayları henüz belli değil ancak tüm üniversite öğrencilerini kapsayacağını ve Türkiye'de üretilen telefon ve bilgisayarları içermesi bekleniyor.

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Üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar fırsatı, milyonlarca öğrencinin umudu oldu. Seçim öncesinde AKP’nin vaatleri arasında yer alan düzenlemenin detayları henüz netleşmedi ancak düzenlemenin, üniversite öğrencilerinin eğitim ve öğrenimlerini daha rahat sürdürmelerine katkıda bulunması bekleniyor. Üniversite öğrencileri, vergisiz telefon ve bilgisayar fırsatı sayesinde daha uygun fiyatlarla teknoloji ürünlerine sahip olabileceklerini düşünüyor.

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYARDA SON DURUM NE?

Gençlerin beklediği vergisiz cep telefonu ve bilgisayar düzenlemesinin yakın zamanda tamamlanacağını söyleyen Uraloğlu, yıl sonundan önce uygulamanın başlayacağına işaret etti.

Uraloğlu, Çalışmanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da çalışamaya destek verdiğini aktardı.

Uraloğlu, vergisiz telefon ve bilgisayar satışına ilişkin “Zannediyorum ki bugünlerde tamamlanır, yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur ve başlatılır” dedi.

‘CUMHURBAŞKANI KISA ZAMANDA AÇIKLAR’

Uraloğlu, vergisiz telefon ve bilgisayar düzenlemesinin yanında 10 GB’lık ücretsiz internet kullanımının da sağlanacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“10 GB internet konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlığı olarak burada hitap edeceğimiz üniversite öğrencileri kimlerdir, sayıları ne kadardır ve bunların operatörlerden sağlanma konusunda teklifleri aldık. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. O da bu açıklamayı kısa zamanda yapar.

Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar konusunda vergisiz düzenlemeyi birinci derecede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yürütüyor. Biz de onlara altyapı ve kayıt desteği veriyoruz. Onlar da düzenlmenin hangi parasal limitteki cihazları kapsayacağıyla ilgili çalışma yapıyorlar. Zannediyorum ki bugünlerde tamamlanır, yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur ve başlatılır.”

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYARDA ŞARTLARI

Vergisiz telefon ve bilgisayar şartları henüz resmi olarak açıklanmadı ancak kurumlarında ve açıköğretim de dahil olmak üzere tüm üniversite öğrencilerini kapsaması bekleniyor.

Bunun yanı sıra öğrenciler aylı 10 GB ücretsiz internet verilecek ancak vergisiz telefon tüm modelleri kapsamayacak. Sadece Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve ücretinde bir üst sınır belirlenecek.

Vergisiz telefonda Türkiye’de üretim şartı aranmasından dolayı A serisindeki bütün telefonları, Vestel, Xiaomi, OPPO, Realme, TCL, Reeder, Casper modelleri kapsaması bekleniyor. Vergisiz telefon ve bilgisayar imkanı ile Türkiye'de üretilen telefonların fiyatında ortalama yüzde 50 düşüş olacağı tahmin ediliyor.