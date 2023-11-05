Vergisiz telefon satışı başladı mı, vergisiz telefon nasıl alınır?

Vergisiz telefon ve vergisiz bilgisayar satışı 1 Kasım 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi ancak henüz usul ve esaslar Bakanlık tarafından yayınlanmadı. Nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL’yi aşmayan cep telefonu ile bilgisayarların elektrik ortamda düzenlenen faturayla yapılan satın alımlarında kullanılabilecek.

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Öğrenciler 9.500 TL altındaki telefon, bilgisayar ve tabletleri vergi iadesi ile birlikte bir defaya mahsus vergisiz olarak satın alabilecek. Vergi iadesi daha sonra elektronik ortamda düzenlenen fatura üzerinden devlet kurumları tarafından yapılacak.

VERGİSİZ TELEFON YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

Üniversite öğrencilerine yönelik, bir kereye mahsus yapılacak olan vergisiz bilgisayar ve vergisiz telefon satışı 1 Kasım’da yürürlüğe girdi. Desteklerin detaylarına Resmi Gazete’de yer verildi.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek.

VERGİSİZ TELEFON NASIL ALINIR?

Resmi kurumlar tarafından henüz bu konuda detaylı açıklama yapılmadı ancak vergisiz telefon satışı mevcut fiyat üzerinden olup, sonrasında elektronik ortamda düzenlenen faturaya göre, vergi oranı devlet kurumları tarafından geri ödenerek sağlanması bekleniyor.

1 Kasım itibarıyla alınan telefon, bilgisayar ve tabletler kapsam içerisinde olup, cihazlar mevcut fiyatları üzerinden satışa sunulacak.

Yapılan resmi açıklamada 9.500 TL altındaki tüm telefon, bilgisayar ve tabletler kampanya dahilinde kabul edilmiştir.

VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELER?

Düzenlemede, satın alma tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve 1 yıllık internet desteği sağlanacağı belirtildi.

Desteğin, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan cep telefonu ile bilgisayarların elektrik ortamda düzenlenen faturayla yapılan satın alımlarında kullanılabileceği aktarıldı.

İkinci el cihaz satın alımlarının destek kapsamı dışında olduğu aktarılırken, her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği destek tutarı toplamının en fazla 5 bin 500 TL olduğu ifade edildi.

Kararda, “Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10 GB olacak şekilde yıllık 120 GB'dir. Bu destek, ilgili öğrenci adına kayıtlı bir hatla kullanılır” denildi.

USULSÜZLÜK TESPİT EDİLİRSE NE OLUR?

1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan kararın devamında şunlar yer aldı:

* “2'nci madde kapsamında edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılır.

* Bu kararda yer alan şartların ihlalinin ve desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'nci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faizle birlikte destekten yararlanandan geri alınır.

* Bu karar kapsamında verilen destekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanır.”