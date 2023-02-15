Verimsiz orman alanlarında elektrik üretim tesislerine izin verilebilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, fiilen taşlık, kayalık, verimsiz orman alanlarında lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine izin verilebilecek.

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Fiilen taşlık, kayalık, verimsiz orman alanlarında lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine izin verilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın orman kanununun 17. maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanması hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Düzenlemeyle, ilgili yönetmeliğin 4. ve 25. maddesinde yer alan ve orman sayılan alanlarda “lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine” izin verilmeyeceğine yönelik ibare yürürlükten kaldırıldı.

ORMAN VASFINI TAŞIYIP TAŞIMADIĞINA TEDAŞ VE TEİAŞ BAKABİLECEK

Aynı maddeye eklenen fıkra uyarınca, üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve teknik olarak orman kurulması mümkün olmayan fiilen taşlık, kayalık, verimsiz orman alanlarında lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine izin verilebilecek.

Yönetmeliğin orman sayılacak alanlarda kurulacak enerji iletim ve dağıtım tesislerinin başvurularının sonuçlandırılmasına yönelik hükümde yapılan düzenlemeyle, bu alanların orman vasfını taşıyıp taşımadığının tespitinin TEİAŞ ve TEDAŞ tarafından yapılabilmesine imkan tanındı. (REUTERS)

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