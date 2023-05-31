Schengen vizesi başvurularına ret oranı yüzde 50’ye yükseldi

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2022'de ret verilen vize müracaat oranı yüzde 15'in üzerinde iken, 2023'te bu oran yüzde 50 civarına yükseldi" dedi.

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, vize müracaatları konusunda sistemli bir engelleme olduğunu belirterek, “Bu engellemelerin yanında vizeye müracaat etmiş olan vatandaşlarımıza verilen ret oranları da çok yükselmiş durumda. 2022 yılında ret verilen vize müracaat oranı yüzde 15’in üzerinde iken, 2023’te bu oran yüzde 50 civarına yükseldi” dedi.

Bağlıkaya, Türk vatandaşlarının AB üyesi ülkelere turistik seyahat için Schengen vizesi almasına yönelik sorunların artarak devam ettiğini söyledi.

Vize engellemesi sebebiyle seyahat özgürlüğünün kısıtlanmaya çalışıldığını ifade eden Bağlıkaya, yurt dışına tur düzenleyen seyahat acentelerinin de çok ciddi iş kaybına uğradığını vurguladı.

VİZE BAŞVURULARI İÇİN KONTENJAN 200’E DÜŞÜRÜLDÜ

Dışişleri Bakanlığı’nın sorunun çözümü için geçen yıldan bu yana ciddi çaba sarf ettiğini ve konunun Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) gündemine taşındığını hatırlatan Bağlıkaya, AKMP’de alınan tavsiye kararına rağmen AB ülkeleri tarafından çözüm yönünde bir adım atılmadığını söyledi.

Vize başvurularındaki kontenjanların beşte bir oranına düşürüldüğüne dikkati çeken Bağlıkaya, “Daha önce vize başvuruları için 1.000 kontenjan verilirken, bu sayı 200’e düşürülmüş durumda” dedi.

“Vize müracaatları konusunda maalesef sistemli bir engelleme var. Bu engellemelerin yanında vizeye müracaat etmiş olan vatandaşlarımıza verilen ret oranları da çok yükselmiş durumda” diyen Bağlıkaya, “2022 yılında ret verilen vize müracaat oranı yüzde 15’in üzerinde iken, 2023’te bu oran yüzde 50 civarına yükseldi. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülkenin turizm amaçlı seyahatinin kısıtlanmasını doğru bulmuyoruz” şeklinde konuştu.

BAŞVURU ÜCRETİ 80 EURO AMA…

Bağlıkaya, seyahat acentelerinin özellikle yurt dışı turlarda uzun vadeli planlamalar ve satışlar yapmak zorunda olduğunu, bu kapsamda otel ve uçak ödemeleri yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Daha önce 1 hafta, 10 gün sonrasına alınan randevu süreleri kotalardaki daraltma nedeniyle çok ileri tarihlere atıyor. Son dönemde normal vize randevusu alınamadığı veya çok uzak tarihli randevu verilmesinden dolayı aracı kurumlar, vatandaşları ve acentelerimizi VIP vize uygulamasına yönlendiriyor. Normalde vize başvuru ücreti 80 Euro olmasına rağmen ‘VIP müracaat' sistemi üzerinden vize başvuruları için 300 Euro’dan başlayan ve çok daha yüksek seviyelere çıkan rakamlar talep ediyorlar. Vize sürecini hızlandırmak veya randevu bulabilmek adına talep edilen bu fahiş rakamlar, vizenin reddedilmesi halinde iade de edilmiyor.

TÜRSAB olarak, Fransa, İtalya, Yunanistan, Hollanda ve İspanya konsoloslukları ile görüşerek acentelerimizin Schengen vizesi konusunda yaşadıkları sıkıntıları, ilgili ülke makamları ile paylaşmış ve çözüm talebinde bulunmuştuk.

Ayrıca, İngiltere ve ABD konsoloslukları ile de görüşerek vize alım süreçlerinin kolaylaştırılması yönündeki taleplerimizi iletmiştik. Tüm sektör bu sorunun ivedilikle çözülmesini bekliyor.” (AA)

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