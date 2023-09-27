Volkswagen’de arıza: Araç üretimi durdu

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in bilgisayar sisteminde büyük bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle şirketin Almanya'daki fabrikalarında üretim durduruldu.

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Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Volkswagen’in Wolfsburg’daki genel merkezindeki bilgisayar sisteminde bir kesinti tespit edildi. Kesinti, bugün öğle saatlerinden beri devam ediyor.

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre arıza nedeniyle, şirketin Almanya’daki Wolfsburg, Emden, Zwickau ve Osnabrück’teki araç fabrikalarında üretim askıya alındı. Kassel, Braunschweig ve Salzgitter’deki parça fabrikaları da etkilendi.

Volkswagen Grubu’nun Porsche ve Audi markalarının da söz konusu sistem arızasından etkilendiği belirtildi.

ARIZA ALMANYA İLE SINIRLI DEĞİL

Şirket sözcüsü, arızanın kaynağını araştırmak için kriz masası kurulduğunu açıkladı. Siber saldırı ihtimalinin de dışlandığı belirtildi.

Arıza, yalnızca Almanya ile sınırlı değil. Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen’in diğer ülkelerdeki fabrikalarının da etkilendiği ifade ediliyor.

Volkswagen’in ofislerindeki bilgisayarlarda, e-posta iletişimi gibi merkezi uygulamaların çalışmadığı da belirtiliyor.

TOYOTA'DAKİ KRİZ

Toyota da ağustos ayında üretim sisteminde arıza yaşamıştı. Otomobil satıcısının 4 tesisindeki 28 montaj bandında operasyonlar durmuştu.

Toyota, Japon tedarikçisi Kojima Industries’in bilgisayar sistemlerinin siber saldırıya uğramasının ardından Mart 2022’de tüm fabrikalarını kapatmak zorunda kalmıştı. Toyota’nın 14 fabrikasındaki 28 üretim hattının tamamı etkilenmişti. (AA)

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