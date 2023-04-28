Yarısı bizden kampanyası başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?

Kentsel Dönüşümde ‘Yarısı Bizden’ kampanyası kapsamında 29 Mayıs tarihine e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Yarısı bizden, öncelikli İstanbul’da başlatılacak olup 7 bölgeye de yayılacak, başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kentsel Dönüşümde ‘Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında yapılacak konutların en geç 2 yıl içinde teslim edileceğini, hak sahiplerine 10 bin 500 lira taşınma, 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacağı açıklandı. Kentsel dönüşüm kampanyası başvurusu 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında, e-devlet üzerinden yapılabilecek.

YARISI BİZDEN BAŞVURU EKRANI

KENTSEL DÖNÜŞÜM YARISI BİZDEN BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR?

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YARISI BİZDEN KAMPANYASI NASIL OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Ruhsat alma süreci başlayacak.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan 'Yarısı bizden' göndermesi: Akılları başına geldi

İlginizi Çekebilir Yarısı Bizden kampanyasına başvuru sayısı açıklandı