Yatırımcı teşviğe değil istikrar ve iklime bakıyor

Yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekmek isteyen ekonomi yönetiminin ikna turları devam ederken Bülent Eczacıbaşı yatırımcının ilk önce istikrara ve yatırım iklimine baktığını kaydetti.

Sayime BAŞÇI

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Ekonomi yönetimi Orta Vadeli Program ile yeni yol haritasını ortaya koyarken, iş dünyası yatırım için istikrar ve enflasyonda kalıcı bir düşüş bekliyor. Kısa vadeli teşvik ve hedeflerle yatırımcıyı çekmenin mümkün olmadığını kaydeden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, yatırımcının ülkedeki ‘iklime' ve istikrara baktığını kaydetti.

“Yatırım ikliminin olmazsa olmaz koşulu istikrar. Düşük enflasyon. Bizim enflasyonu mutlaka indirmemiz lazım” ifadelerini kullanan Eczacıbaşı, yatırımcının beklentilerine dair şu değerlendirmeyi yaptı: “Yabancı yatırımcı bir ülkede ne arıyor? Tutarlı politikalar arıyor. Eğitilmiş insan gücü arıyor. Hukuk arıyor. Ama genelde teşvik aramıyor. Yani işin kökü sağlamsa, teşvik üçüncü dördüncü sırada. Bedelsiz arsa vermek, vergi muafiyeti sağlamak gibi teşvikler elbette anlamlı. Ama bunlar yatırım kararında çok etkili değil. Geleceğe yönelik güven ortamının sağlanması hepsinden önemli” diye konuştu.

YABANCI HUKUKLA ÇEKİLİR

Grubun Bilecik Bozüyük'te açtığı 5'inci seramik sağlık gereçleri tesisi için düzenlenen toplantıda ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eczacıbaşı, Türkiye'de enflasyonun kontrol altına alınması ve istikrar ile yatırım ikliminin oluşabileceğini kaydetti. Enflasyonun tüm dünyanın sorunu olduğunu kaydeden Eczacıbaşı, bunun üstesinden gelen ülkelerin rekabette bu dönemde öne çıkacağını dile getirdi.

Eczacıbaşı, “Başbakanlarımıza, bakanlarımıza bunları söyleyen yabancı yatırımcılarla çok defalar birlikte oldum. Bu yatırımcıları davet ederken, vergi indirimleri ya da teşviklerle değil, eğitilmiş insan gücümüzle, tutarlı politikalarımızla ve hukuk sistemimizle cezbetmeliyiz. İstikrar 6 ayda istenilen noktaya gelmeyecek, belki 2-3 yılda gelecek” diye konuştu.

DPT'nin boşluğu doldurulamadı

Ekonomide planlamanın olmazsa olmaz olduğuna dikkat çeken Bülent Eczacıbaşı, Devlet Planlama Teşkilatı gibi bir yapıya yeniden ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. “Devlet Planlama Teşkilatı günün ihtiyaçlarına göre yeniden kurulabilir, kurgulanabilir. DPT eleştirilebilir, kusurları konuşulabilir ama bıraktığı boşluğu doldurmanın kolay olmadığını görüyoruz. Devletle birlikte özel sektörün de dahil olduğu, iki çark gibi birbirini tamamlayan bir yapıyla geleceği planlamanın yararına inanıyorum” ifadelerini kullanan Eczacıbaşı, finansmana erişimin ise iyiye gittiğini ancak hâlâ normalleşmeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.