Yatırımcılar mevduat faizine sığınıyor

Seçim öncesi parasını güvende tutmak isteyen yatırımcı borsadan uzaklaşıyor. Döviz talebi artarken faiz getirisi yükselen TL mevduatta hareketli bir döneme giriliyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Seçim öncesi tasarrufların yönüne ilişkin ana hatlar oluşmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine 6 hafta kala tasarruf sahipleri paralarını güvende tutabilmek için yön bulmaya çalışıyor. Belirsizlik döneminde yatırımcılar işlem yapma konusunda daha dikkatli. Dolayısıyla riskten uzak kalma eğilimi ile yatırımcı borsa dışı alternatiflere yöneliyor. 2022'de derin negatif reel faiz ve baskılanan kur ortamında alternatifsiz kalan yatırımcının güvenli limanı olan borsa, seçim atmosferinde tahtını daha fazla koruyamıyor.

KURDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Borsadaki satış baskısı 19 Mart'tan bu yana hacimdeki daralma ile sert geri çekilmelere neden oldu. Analistler, seçime kadar borsada oynaklığın süreceğine işaret ederken, psikolojik sınır olan 5 bin puan seviyesinin altında işlem görmesi nedeniyle yatırımcılar TL mevduat, altın veya yabancı para gibi alternatiflere yöneliyor. Yıllık ortalama yüzde 28 oranıyla 20 yılın zirvesine çıkan ve bazı durumlarda yıllık yüzde 35'lere çıkan getirisi ile TL mevduatlar seçim maratonun başladığı şu günlerde riskten korunmak isteyen yatırımcıların güvenli limanı olmaya aday. Öte yandan tasarruf sahibinde seçim sonrasında kurların hızlı şekilde yükselme beklentisi oluştu. Özellikle geride bıraktığımız hafta yatırımcının kurda artış beklentisinin arttığını ve döviz talebinin hızlanarak kur üzerinde baskı yarattığını gördük. Dolar 19.20, Euro 20.70 lira seviyelerinde hareket etmeye başladı. Borsa gibi döviz riskini de almak istemeyen yatırımcılar için ise paranın gittiği diğer bir adresin Kur Korumalı Mevduat hesapları olduğu görülüyor. Kamu kontrolü ile baskılanan döviz kurları KKM ürününün cazibesini azaltmıştı. Ancak KKM hesapları 11 haftadır aralıksız bir şekilde yükseliyor.

FAZİ GETİRİSİ ARTIYOR

Döviz kurlarında seçime kadar artış istemeyen iktidar KKM'de faizleri bankaların rekabetine açtı. Aynı zamanda da 3 aylık vade sınırı kalktı. Böylece seçim öncesi tasarruflarını uzun vadeli bağlamak istemeyen yatırımcının da KKM'ye yönelmesi amaçlanıyor. Bankacılar faizde üst sınırın kalkmasıyla KKM'de yüzde 20-24 aralığında faiz getiri oluşabileceğini tahmin ediyor. KKM'de artan faizlerle birlikte TL mevduat faizlerinin de yükselebileceği belirtiliyor. Dolayısıyla yatırımcının kısa vadeli TL mevduata ve KKM'ye yönelimlerinin hızlanabileceği tahmin ediliyor.

Altında yeni rekorlar gelebilir

Türkiye'de yatırımcıların gözde yatırım aracı altın seçim öncesinde de talep görüyor. ABD'de yaşanan bankacılık krizi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarında sona yaklaştığı beklentisiyle ons altın 2.000 doların hemen altında fiyatlanırken gram altın da tarihi zirvesini 1.242 lira seviyesine çıkardı. Uzmanlar ons altında tarihi zirvesi olan 2.075 doların geçilmesi durumunda yükselişin hız kazanabileceğini, içeride ise dolar kurunda yaşanacak yükselişin de etkisiyle gram tarafında yeni rekorlar kırılabileceği görüşünde.

‘En risksiz yatırım 35 günlük TL mevduat’

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı, akademisyen Prof. Dr. Şenol Babuşcu, anketlerde seçim sonucuna yönelik ipuçları netleşmeye başladıkça özellikle seçime 15 gün kala Borsa İstanbul'da oynaklığın artabileceğini söyledi. Babuşcu, “Dolar kurunu ise seçime kadar mevcut seviyelerde tutmak için veya 20 TL'yi geçmemesi için her şeyi yapacaklardır, o nedenle dolarda artış olacağını düşünmüyorum. Şu an için seçime kadar en iyi yatırım aracı kısa vadeli 35 günlük TL mevduat gibi gözüküyor” dedi. Türkiye Ekonomi Modeli'nin uygulanmaya başladığı Eylül 2021'den bugüne kadar, mevduat faizinin en yüksek, ticari kredi faizinin en düşük seviyelere geldiğine dikkat çeken deneyimli bankacı Babuşcu, düşük faiz ile yola çıkılan ekonomi modelinin çöktüğünü ve bankacılık sistemine zarar verdiğini belirtti.

‘Borsada fırsatlar seçimden sonra’

Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Yatırım Danışmanı Emre Ökten orta vadede seçim belirsizliklerinin ortadan kalkmasıyla birlikte güçlü bilançoların etkileri de devreye girdiğinde yılın ikinci çeyreğinden sonra borsada yukarı yönlü hareketler beklenebileceğini söyledi. Ökten, “Seçim sürecinden sonra belirsizliğin bitmesi ile birlikte yabancı yatırımcının borsada yatırımlara başlaması, yükseliş momentumunu hızlandıracaktır. Kısa vadede riskler yüksek olsa bile, orta ve uzun vadede borsa tarafında fırsatlar oluşabilir” dedi.