Yatırımcının sığınağı Borsa İstanbul oldu

BIST 100 endeksi bu yıl yüzde 51.5’lik getiriyle dünya borsalarını sollarken, en yakın rakibi Nasdaq endeksi bu yıl yüzde 34 değer kazandı

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İktidarın, bir ödemeler dengesi krizi riski ile karşı karşıya kalmamak adına seçim sonrasında terk etmek zorunda kaldığı ‘faiz sebep enflasyon sonuç' tezi ile uygulanan derin negatif faiz politikaları, mevduat faizinin çok düşük kalması ve döviz işlemlerine dönük kısıtlamalar, borsanın vatandaşlar için önemli bir adres olmasında etkili oldu. Yeni ekonomi yönetimiyle birlikte uygulanmaya başlanan politikaların ardından da yeni bir ralliye başlayan BIST 100 endeksi, yıllık performans açısından 2023'te dünya çapında öne çıkan borsalar arasında zirvede yer aldı.

DİNAMO BANKALAR

Ekonominin normalleşmesini satın alan bankalar aynı zamanda borsadaki yükselişin dinamosu oldu. Bankacılık sektörü de yılbaşından bu yana yüzde 61.3 yükseliş kaydetti. Diğer yandan hızla artan halka arzlar ve halka arz olan şirketlerin ilk dönemde yüksek getiri sağlaması da vatandaşların halka arzlara katılmak üzere Borsa İstanbul'a akın etmesine neden oldu. Tüm bunlar neticesinde BIST 100 endeksi, yılın başından 8 Eylül'e kadar yüzde 51.5'lik getiriyle 8.398 puana kadar yükselerek dünya genelinde önemli pay piyasaları arasında açık ara en iyi performansı sergiledi. 2023'te 8 aylık enflasyonun yüzde 43.06 olarak gerçekleştiği göz önüne alındığında ise reel getirisi yüzde 6.1 oranında oldu. BIST 100, dün yüzde 0.15 değer kaybetmesine karşın, günü 8.325 puandan tamamlarken haftalık kapanış rekoru kırdı.

BEŞ YIL ÜST ÜSTE

BIST 100, böylece 1997'den bu yana ilk defa 5 yıl üst üste yatırımcısının yüzünü güldürdü. Endeksin hacim rekoru ise 24 Ağustos'ta 224.9 milyar lira ile kırıldı. Oysa dünya borsaların seyri BIST 100'ün çok gerisinde kalıyor. New York borsasında bu sene S&P 500 endeksi yüzde 17, Dow Jones yüzde 4.5 ve Nasdaq yüzde 34 değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yıllık bazda yüzde 1 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 12.7 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 11 yükseldi.

Dolar ve mevduat kaybettirdi

BIST 100 endeksi enflasyondan arındırıldığında yüzde 63.71 değer kazancı ile yatırımcısına en yüksek yıllık reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün yayımladığı Ağustos 2023 raporuna göre, son bir yılda külçe altın yüzde 3.56, Euro yüzde 1.37 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 5.88, mevduat faizi yüzde 26.74 ve devlet tahvili yüzde 35.81 yatırımcısına kaybettirdi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ağustosta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7.32 BIST 100 endeksinde gerçekleşti.