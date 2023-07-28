Yavuz Sultan Selim Köprüsü katmerli zarar yazıyor

Suat Sarı, köprünün 818 milyon dolara yapıldığını hatırlattı. 7 yılda 336 milyon araç için ‘köprüden geçecek’ garantisi verildiğini belirtti. Karşılığında işletmeci şirkete 1.7 milyar dolar ödendiğini açıkladı...

Hakan KAYA

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İYİ Partili üyesi Suat Sarı, geçiş garantisi verilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bugüne kadarki maliyetini hesapladı. Sarı, köprünün geçiş bedelinin bi yıl için 136 lira olduğunu, bunun 20 lirasını geçenlerin, 116 lirasını da devletin ödediğini açıkladı. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu üyeliği de yapan Suat Sarı, SÖZCÜ'ye şu değerlendirmeyi yaptı:

GEÇİŞ GARANTİSİ TUTMADI

“Açılmasından bu yana geçen 7 yılda verilen geçiş garantisinin ise yüzde 60'ına dahi ulaşılamadı. Bu süre içinde köprüden 336 milyon 713 bin araç geçmesi gerekirken, bizim hesabımıza göre 214 milyon, Ulaştırma Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre de 144 milyon daha az araç geçti. Devletin, işletmeci müteahhite araç başına 3 dolar artı KDV garanti geçiş güvencesi verdi. Bu rakamın her sene ABD'deki enflasyon oranında artırılmasını da taahhüt etti. ABD enflasyonu 7 senede yüzde 5'lere geldi. Böylece geçiş ücreti yedinci senenin sonunda 5 doları aştı.”

İKİ KÖPRÜ PARASI ÖDENDİ

“Böyle olunca da araç başı 136 lira geçiş ücreti alınması lazımken, şu anda 20 lira alınıyor. Neden? Çünkü araç daha çok geçsin diye. Çok yükseltirse 60-70 lira veya 136 lira yaparsa buradan araç hiç geçmez. Benim hesaplamalarıma göre müteahhide 7 yılda ödenen para 1.7 milyar doları buluyor. Köprünün maliyeti 818 milyon dolar. Yani 7 yılda ödenen parayla iki tane köprü daha yapılabilirdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü devlete katmerli zarar yazıyor. Ceremesini de halk çekiyor.”

Ortasından geçecek tren yolu martılara yuva oldu

Suat Sarı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, “Yandaşa Sürdürülebilir Sübvanse Köprüsü”, “Yoksullaştıran, Soygun, Sömürü Köprüsü” ve “Yalan, Sefillik, Savurganlık Köprüsü” olarak adlandırıldığını da dikkat çekti. Sarı, köprü üzerinde planlanan tren yolunun ise bir türlü yapılmadığı hatırlatarak şu tespiti yaptı:

“7 yıldır köprü var, tren yolu yok. Tren yolu köprü açıldığı zaman tamamlanmalıydı. Sakarya Akyazı'dan başlayacak tren yolu, köprü üzerinden İstanbul Havalimanı'na bağlanacaktı. Tren yolu köprüsü, tren olmadığı için 7 yıldır, martı yuvası oldu. Bakanlar Cahit Turan, Adil Karaismailoğlu'nun bu konuyla ilgili ‘biz bu tren yolunu ihale edeceğiz' şeklinde demeçleri var. Senede 2-3 kez yapacaklarını söylüyorlar ama 7 senedir yapılmıyor. Bence tren yollarına karşı bir politika var yapmıyorlar. Yoksa niye ihale edilmiyor? Bu ülkede koskoca, kilometrelerce tren yolu yapıyorsun da buraya niye yapmıyorsun burada bir sıkıntı var. Bize birisi bunu açıklasın.”